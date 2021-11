Netflix divulga teaser da nova versão de ‘Rebelde’

A Netflix divulgou mais um teaser da nova geração de Rebelde nesta terça-feira, 9. A produção que já teve uma versão exibida na Televisa e outra na Record, está prevista para estrear no serviço de streaming em 5 de janeiro.

O vídeo traz um chamado para a Batalha das Bandas, que acontece na prestigiada Elite Way School (EWS), onde os personagens estudam e que tem como diretora a ex-aluna Celina Ferrer (Estefanía Villarreal). A atriz deu vida à mesma personagem na primeira versão da novela adolescente nos anos 2000.

No teaser, podemos ver os protagonistas Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Franco Masini, Jerónimo Cantillo e a brasileira Gigi Grigio, que já passou por Chiquititas (2013), Malhação: Viva a Diferença, e As Five. Eles cantam as músicas ‘Baby One More Time’, de Britney Spears, uma versão repaginada de Rebelde e Este sentimiento.