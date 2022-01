Netflix divulga trailer de reality ‘Ideias à Venda’, com apresentação de Eliana

Participantes irão disputar a preferência da plateia e dos jurados em busca do prêmio de R$ 200 mil para investir em seu próprio negócio

A apresentadora e empresária Eliana irá comandar o reality show Ideias à Venda, na Netflix, a partir do dia 9 de fevereiro. Os participantes, que são empreendedores do mesmo setor, irão disputar a preferência da plateia e dos jurados em busca do prêmio de R$ 200 mil para investir em seu próprio negócio.

Com seis episódios, o reality é um formato de game show, 100% brasileiro e produzido pela Floresta.

“Estou no ar há mais de 30 anos e ainda não havia vivido essa experiência. O streaming é uma evolução incrível da comunicação audiovisual. E eu amei cada minuto, principalmente pela oportunidade de tratar, de forma leve, de um tema de que gosto tanto”, afirma Eliana

A cada episódio, quatro empreendedores do mesmo setor terão que apresentar suas ideias, impressionar os jurados e convencer a plateia, composta por 100 pessoas, em etapas de eliminação. Eles serão colocados à prova e apenas os dois melhores chegam à última fase, com um valor inicial já garantido no bolso.

A bancada de jurados é composta pela empresária, jornalista e ativista pela igualdade racial, Luana Génot, e, em cada episódio, ela contará com a participação de um convidado.

Camila Coutinho, Luisa Mell, Leo Picon, Mariana Rios, Enzo Celulari e Carole Crema também darão palpites e vão avaliar os produtos apresentados no palco.

Confira o trailer: