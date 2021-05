Fiuk vence a última prova do reality e está na final do BBB 21

O novo paredão, que será definido no domingo, é composto por Juliette, Camilla de Lucas e Gilberto

A última prova de resistência do Big Brother Brasil 21 durou mais de 10 horas. Logo depois da eliminação de Pocah na noite desta quinta-feira, Tiago Leifert avisou aos brothers para colocarem roupas confortáveis e irem ao banheiro. Eles precisariam ficar agarrados a um pilar em um carrossel. Ao longo da brincadeira, jatos de água e de vento os atingiam.

O carrossel, que girava para os dois lados em momentos alternados, tinha velocidades de leve a forte. Na reta final, Gil e Fiuk disputaram e o filho de Fábio Jr. levou a melhor.

Nas redes sociais, internautas fizeram comparações da prova de resistência a brinquedos de parques de diversões e até mesmo o carrossel em que Dona Florinda e Professor Girafales protagonizam uma cena de amor no seriado mexicano Chaves.

As únicas coisas que poderiam eliminar o participante da prova seriam dormir ou pedir para sair. Não era permitido urinar, por exemplo, mas Tiago Leifert disse que o vômito não seria critério de eliminação. Ao longo da prova, Camilla de Lucas se sentiu mal e teve de desistir. A segunda a sair durante a madrugada foi Juliette.

Com a saída de Gil, Fiuk está na final do Big Brother Brasil 21. O novo paredão, que será definido no domingo, dia 2, é composto por Juliette, Camilla de Lucas e Gilberto.