Faustão completa 71 anos e recebe homenagem de esposa nas redes sociais

Fausto Silva completou 71 anos neste domingo, 2, e recebeu uma homenagem da esposa nas redes sociais. Luciana Cardoso publicou uma série de fotos no perfil dela no Instagram. Em todas as imagens, o casal aparece sorridente, se abraçando, em momentos de descontração.

“Hoje é dia dele! E esse ano vem com gosto de superação aos problemas de 2020. E não foram poucos”, desabafou a esposa de Faustão, sem dar detalhes sobre os desafios que o marido enfrentou.

“Você, que não gosta muito que as pessoas saibam da sua intimidade, merece que o mundo saiba que você é um vencedor do jogo da vida. Ver você tão bem hoje, enche meu coração de alegria. Parabéns por ser esse marido maravilhoso, esse pai tão especial pros meninos e pra Lara, esse filho tão presente pra Dona Cordelia e esse homem tão integro em tudo o que faz. Estarei sempre ao seu lado. Sempre!”, concluiu Luciana.