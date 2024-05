Cultura Isabelle do BBB esclarece status de relacionamento com Matteus

Desde que o Big Brother Brasil 24 chegou ao fim, o relacionamento de Isabelle e Matteus passa por um momento de indefinição. Em entrevista à revista Marie Claire publicada neste domingo, 5, Isabelle esclareceu a situação do casal formado na reta final do reality. Questionada se ela e Matteus decidiram seguir com um relacionamento sério, a sister confessou: “Gostaria muito que desse certo”.

A distância, porém, parece ser o grande entrave para o casal. “Vivemos em um extremo de distância bem grande e essa é a nossa única adversidade, porque nós temos um carinho muito incrível um pelo outro, uma sintonia ímpar. Então é delicado, mas a gente conversa e fala de planos para o futuro, mesmo em meio à instabilidade pós-BBB”, explica Isabelle. “Por enquanto, ainda não teve esse acerto para definir o nosso relacionamento”, finalizou ela.

Isabelle e Matteus vêm cumprindo uma agenda movimentada desde o fim do programa. Finalmente, puderam se reencontrar neste fim de semana no Amazonas. Nos stories do Instagram, eles compartilharam alguns dos momentos que passaram juntos, sem, no entanto, comunicar nenhuma decisão sobre o relacionamento.

Na entrevista à Marie Claire, Isabelle também falou sobre como está sua amizade com Davi. “A gente se fala praticamente todos os dias. Ele vem passando por algumas coisas na vida pessoal dele e eu também estou passando por questões em casa. Quero ter a oportunidade de assistir algumas cenas nossas em breve”, afirmou ela.