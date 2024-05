Cultura Escritores se unem em novo livro de poesias sobre as enchentes no RS; saiba mais

A editora gaúcha Bestiário está lançando uma antologia de poemas dedicada às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

O livro de poemas Sob as águas, Sobre a Esperança tem organização de Alexandre Brito, Cleso Gutfreind e Dilan Camargo, e conta com textos de 59 poetas que aderiram à causa.”A ideia, desde o começo, foi levar alguma poesia para as muitas vítimas das enchentes no RS. Poderia parecer secundário, mas toda prosa lúcida diz que não é. A poesia faltou antes da catástrofe e será necessária depois”, escrevem os organizadores, em trecho da apresentação da obra.

Confira um dos poemas selecioandos:

Havia um homem vivo numa vala. Lá ele dormia, vivo.

Valha-me Deus, vivo! Respirava, e ninguém ouvia.

O homem da vala ninguém via. De manhã, o orvalho

cobria a pele fria sobre suas veias quase vazias.

De noite, veio a chuva. A enxurrada. A água, o esgoto, o

Guaíba. O homem da vala não foi velado. Esvaiu-se.

‘Mais valia’, por Ana Lasevicius