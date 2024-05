Madonna supera Stones e faz um dos maiores shows em Copacabana da história; veja números

A cantora Madonna fez um show inesquecível na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 4. Seja pelo número de presentes ou pelo simbolismo da apresentação, é indiscutível que a passagem da cantora pelo País entrou para a história.

Madonna conseguiu atrair 1,6 milhão de pessoas para assistir ao encerramento da The Celebration Tour, que celebrou os 40 anos de carreira da artista. Com isso, ela superou o recorde do também histórico show dos Rolling Stones em Copacabana – em 2006, a banda atraiu 1,5 milhão de pessoas para as areias da praia.

O público presente superou o esperado para a apresentação da artista – a expectativa era de 1,5 milhão -, mas faltou muito para que a diva pop conseguisse bater o recorde do maior show gratuito da história.

Segundo o Guinness, o recorde atual é do inglês Rod Stewart, que, em 1994, levou 4,2 milhões de pessoas também à praia durante o Réveillon. O número, porém, conforme o livro de recordes, pode incluir aqueles que foram apenas para ver os fogos de artifício.

Copacabana ainda já recebeu 3 milhões para a apresentação de Jorge Ben Jor em 1993, também na virada do ano. A apresentação de Madonna foi recheada de momentos emocionantes com homenagens, os maiores sucessos da cantora e a participação de Anitta e Pabllo Vittar.