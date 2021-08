Sectur abre edital de chamamento para Lei Aldir Blanc em Americana

A Sectur (Secretari de Cultura e Turismo) de Americana publicou nesta terça-feira (24) o Edital de Chamamento para apresentação de Projetos Culturais da Lei Aldir Blanc. As inscrições estarão abertas no site da prefeitura até 23h59 do dia 13 de setembro.

Poderão participar deste edital artistas individuais e/ou coletivos, pessoas físicas ou jurídicas que comprovem residir no município de Americana há pelo menos 12 (doze) meses, com propostas de temáticas relacionadas às sete Artes Setoriais do Conselho, que são: Câmaras de Teatro, Música, Literatura, Artes Plásticas, Dança, Cinema, Vídeo, Fotografia, Mídias Eletrônicas, Folclore, Artesanato, Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba, independentemente do número de propostas de cada segmento cultural.

O Edital é saldo dos recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc não utilizados em 2020, que somam R$ 215.813,12 e serão distribuídos aos artistas individuais, coletivos e entidades culturais, divido em quatro faixas de premiação, conforme está disposto no item III do Edital.

Todos os documentos para inscrição deverão ser assinados e devidamente protocolados via 1DOC no site da prefeitura.

Artistas que não se cadastraram no link “Cadastro de Artsitas”, podem fazer esse cadastro ou atualizá-lo no site da prefeitura. Para mais informações, os interessados devem acessar o Edital no Diário Oficial.

“Não temos medido esforços, junto ao COMCULT (Conselho Municipal de Cultura), para que este saldo remanescente se transformasse em edital para novos Projetos Culturais. Cabem aos artistas de Americana apresentarem seus projetos e desejo que todos tenham uma boa sorte”, disse o Secretário de Cultura e Turismo Fernando Giuliani.