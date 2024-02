Santa Bárbara recebe o ‘FÉstival’ em abril deste ano

Evento tem previsão de acontecer no mês de abril - Foto: Divulgação

Santa Bárbara d’Oeste será anfitriã de mais um festival em 2024, o gospel “FÉstival”. O evento é uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e deve ser anunciado oficialmente em coletiva de imprensa no município na tarde desta quarta-feira (28).

O FÉstival celebrará as manifestações culturais da fé cristã, abrangendo diversas linguagens, como música, teatro e dança. O evento tem previsão de acontecer no mês de abril. Este é o segundo festival gospel que o município promove. Em 2023 a secretaria de cultura lançou o Avivah, que recebeu nomes como Juliano Son.

A secretaria de cultura do Estado prevê a realização de três edições do festival, sendo a primeira em Santa Bárbara. As outras duas estão sendo negociadas para acontecer em Guaratinguetá e em São Paulo. O investimento total do estado para realização do FÉstival é de R$ 3,5 milhões.

Na coletiva na tarde desta quarta-feira, que contará com a presença da secretária estadual Marília Marton, também devem acontecer anúncios referentes a editais promovidos pela pasta.