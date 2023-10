Santa Bárbara realiza festival gospel neste sábado

Com entrada gratuita, evento acontece no Complexo Usina Santa Bárbara com show de Juliano Son como atração principal

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza o Festival Avivah neste sábado (21), destinado à música gospel.

O evento é gratuito e terá início a partir das 14h no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida. O cantor Juliano Son será a atração principal da festa.

Além do cantor, que é influente no cenário da música gospel, o evento conta com outros quatro shows para completar a programação musical. Logo após a abertura dos portões do Avivah, o cantor Rubem Macedo França e sua banda sobem ao palco como primeira atração, às 14h30.

Festival gospel Avivah, de Santa Bárbara d’Oeste, recebe Juliano Son como atração principal – Foto: Divulgação

Depois, às 16 horas será a vez da banda composta por cinco amigos, a Kairós Adoração, levando músicas autorais e covers.

O público ainda poderá conferir o melhor de Haydn Sass & Banda às 17h30, que vai passear pelas influências do funk soul americano, black music e rock com uma pitadinha de “worship”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Já na noite deste sábado, às 19 horas, será a vez da banda House of Prayer que trará um repertório repleto de canções próprias.

Por fim, Juliano Son fecha o Festival Avivah, às 21 horas, emocionando o público com suas músicas em meio às mensagens sociais, superação, esperança e amor.

“Nós buscamos um artista que agradaria o público em geral de certa forma, então buscamos indicações, verificamos redes sociais e plataformas digitais de streaming de música, de modo a identificar um artista que tenha conectividade com o evento que nós estamos propondo realizar”, contou o secretário Evandro Felix sobre a escolha da atração principal para o evento.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Juliano Son é músico, compositor, empresário e ativista social, que acumula mais de um milhão de ouvintes mensais no Spotify.

Além disso, ele foi fundador e integrante da banda de rock cristão Livres para Adorar, que foi criada para apoiar financeiramente crianças vítimas de escravidão e tráfico sexual infantil no Nepal.

Com o fim do grupo, em 2019, Son seguiu carreira solo e já realizou parcerias musicais com outros nomes influentes, como Gabriela Rocha e Ton Molinari. “Caiu como uma luva na proposta. Ele é um nome que já está sendo bem aguardado”, disse Evandro.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Através das redes sociais da secretaria, a administração pôde ver a recepção do público ao cantor. “É muita interação e muito compartilhamento, que demonstram que certamente foi uma decisão acertada”.

Proposta

“A cultura gospel também integra manifestações culturais populares no Brasil”, apontou Evandro.

Com o intuito de ampliar o leque da Secretaria de Cultura e Turismo, que já conta com o tradicional Santa Bárbara Rock Fest, a pasta criou o Festival Avivah.

Ao LIBERAL, o secretário ainda indicou que a intenção é tornar o evento gospel recorrente assim como o festival de rock.

“O Avivah vem com a mesma proposta, reunir cultura, [no caso] a cultura gospel, entidades assistenciais da nossa cidade, que vão estar comercializando produtos para potencializar também a economia solidária”.

Além das atrações musicais, o evento ainda contará com praça de alimentação, que traz opções que vão desde lanches até doces diversos.