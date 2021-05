‘Santa Bárbara – História e Folclore’ estreia nesta quinta

Projeto tem contação de histórias sobre Santa Bárbara com Amauri de Oliveira, e oficina artística com Elisabete Padovezi

O projeto “Santa Bárbara – História e Folclore” tem estreia online nesta quinta-feira (27), às 19 horas. São 12 sessões com contação de história e narrativa oral. Todos os vídeos estarão disponíveis no YouTube.

Será apresentada ao público a história de Santa Bárbara d’Oeste, citando acontecimentos, personagens e lugares, com histórias folclóricas, causos, personagens e acontecimentos peculiares, pelo contador de histórias Amauri de Oliveira.

Em seguida, haverá transmissão de oficina de expressão artística, com a artista plástica e arte educadora, Elisabete Padovezi, sempre com uma atividade relacionada ao tema abordado anteriormente.

Com captação de imagens de Renata de Paula e a edição de Thiago Oliveira, o projeto conta com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.