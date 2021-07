Roteirista de Piracicaba é contratado para Grey’s Anatomy

O roteirista Beto Skubs, morador de Piracicaba de 41 anos, foi contratado para a equipe de roteiristas da 18ª temporada da série norte-americana “Grey’s Anatomy”, cujo nome costuma ser traduzido como “Anatomia de Grey” no Brasil.

Skubs, que cursou roteiro de cinema e televisão na mundialmente prestigiada UCLA (Universidade da California Los Angeles) e tem no currículo séries da Universal Channel Brasil, Disney Channel Brasil e Cartoon Network Hollywood, já trabalha na “sala de roteiro” de “Grey’s Anatomy”.

Atualmente virtual, a “sala de roteiro” é onde atuam os roteiristas, a showrunner (espécie de diretora-geral, profissional com poder de decisão criativa e gerencial), os assistentes e os consultores médicos, para definirem questões importantes relacionadas ao andamento da série.

Ao LIBERAL, o roteirista que mora e trabalha desde 2012 em Los Angeles (EUA) relatou ansiedade para voltar pessoalmente aos estúdios.

“A ‘sala de roteiro’ é onde nascem e são desenvolvidas e detalhadas as histórias, como os arcos de temporada para os personagens. A partir daí, vamos dividindo em pedaços menores, definindo especificamente arcos de alguns episódios, e depois trabalhamos focados em cada episódio”, explicou ele.

Roteirista de Piracicaba tem no currículo episódios das séries 171 – Negócio de Família (Universal Channel Brasil), Dino Aventuras (Disney Channel Brasil) Ben 10 (Cartoon Network Hollywood) – Foto: Kiley Donovan

Até a 17ª temporada, Grey’s Anatomy teve 380 episódios produzidos desde 2005, o que a coloca como a série médica com a maior quantidade de episódios produzidos na história. Ao todo, a série teve 41 indicações ao Emmy, que é considerado o Oscar da TV norte-americana, e levou cinco prêmios.

O roteirista brasileiro afirma ser uma grande honra e também uma grande responsabilidade contribuir para uma série com milhões de fãs em todo o mundo.

“Grey´s Anatomy” retrata o dia a dia e as dificuldades pessoais e profissionais dos cirurgiões do hospital Grey Sloan. No elenco principal estão Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens, Jr., Kevin McKidd, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Kelly McCreary, Kim Raver, Jake Borelli, Chris Carmack, Richard Flood e Anthony Hill. A série foi criada por Shonda Rhimes e a showrunner é Krista Vernoff.

Skubs acredita serem os personagens da série os responsáveis por cativar tantos espectadores. “É uma variedade grande de personagens que representam muitas pessoas diferentes. A série evolui com o tempo, os personagens crescem, mudam, e isso continua mantendo as pessoas engajadas, com toda certeza”, disse.

Segundo ele, as informações médicas do seriado são baseadas em muita pesquisa e casos reais, com a consultoria de médicos. “É uma série que soa real, legítima. E também tem os romances, personagens que entram e saem, personagens que morrem, e as pessoas ficam pensando no que pode acontecer. É uma série muito bem escrita e por isso ela sobrevive a tanto tempo”, comentou.

Skubs nasceu em São Paulo e mudou-se com a família para Piracicaba aos 11 anos, onde viveu a maior parte da vida. Ele atribui a conquista a muitas horas de estudo, de trabalho e ao apoio da família, principalmente de sua mãe, Denise.

Para quem deseja seguir carreira em TV e cinema como o roteirista, ele aconselha o aproveitamento de cada etapa profissional. “Ser roteirista requer anos de estudo, prática, contatos. Tem que estudar e começar por baixo, entender a indústria, escrever e ler muito, tanto roteiros como livros. Foco e resiliência são fundamentais”, concluiu.

A 17ª temporada de “Grey´s Anatomy” está sendo transmitida pela Sony Channel, às terças-feiras, às 21h. As temporadas anteriores podem ser conferidas em streaming na Netflix, Amazon Prime e Globoplay.