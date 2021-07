Orquestra Filarmônica e Banda Marcial do Senai apresentam música de câmara em live

O 1° Encontro de Música de Câmara, promovido nesta sexta-feira (2), a partir das 19h30, pelo Youtube da Orquestra Filarmônica do SENAI Americana é uma oportunidade para o público conhecer o repertório erudito e as dependências da escola localizada na Avenida Brasil.

O termo “Música de Câmara” remete à Renascença (na Europa, entre meados do século XIV e o fim do século XVI), quando os mecenas pagavam para que músicos tocassem em eventos sociais nos palácios, sempre dentro de cômodos, em espaços maiores ou menores, chamado de câmaras.

Cerca de 40 músicos participam da apresentação, que foi gravada previamente – Foto:

“Não podemos ter aglomeração, então eu dividi a orquestra em grupos musicais e vamos trabalhar os repertórios, não só mostrando a atividade cultural e artística da escola, mas também os espaços. Cada grupo fez gravações nas salas de aula, na biblioteca, nos espaços que a escola tem”, explicou o regente Raphael de Araújo Franco.

Cerca de 40 músicos participam da apresentação, que reúne a Orquestra Filarmônica e a Banda Marcial do Senai, com os devidos protocolos de distanciamento entre os músicos, uso de máscaras, uso de álcool em gel e aferição de temperatura.

“Estaremos apresentando um pouco do que todo músico precisa tocar, práticas em grupo, solos e música de câmara. É um repertório muito complexo, que o músico toca sem a presença de um regente. Naquela época, eles mesmos se ouviam e tocavam sozinhos”, detalha Raphael, que cita Mozart e Beethoven entre os “compositores eruditos populares” que integram o repertório.

Foto mostra a Orquestra Filarmônica do Senai em apresentação em 2018 – Foto: Divulgação

A live ficará disponível pelo Youtube posteriormente, assim como o vídeo de cada apresentação.

A Orquestra Filarmônica do Senai iniciou em 2018 apadrinhada pelo maestro João Carlos Martins, angariando músicos de todas as idades e níveis, desde aqueles com 2 a 3 anos de estudo até músicos profissionais. Atualmente, os musicistas têm idade entre 10 e 69 anos.

Os ensaios acontecem às sexta-feiras, às 19 horas, no Senai. A participação não tem custo e é filantrópica, pelo amor à arte. Os pré-requisitos para participação são ter o próprio instrumento e fazer uma audição, cujas datas costumam ser divulgadas anualmente.

Já a Banda Marcial do Senai, ativa desde 2013, é focada no aprendizado dos participantes, sem pré-requisitos relacionados ao conhecimento musical ou posse de instrumento.