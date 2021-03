Livro de autora de Americana incentiva crianças a viajarem pela leitura

A leitura é uma ótima maneira de viajar sem sair do lugar, especialmente em tempos de pandemia. E é retratando os benefícios de ter um livro em mãos que a psicopedagoga, professora e contadora de histórias Andréia Celegato, de 44 anos, lança nesta quinta-feira (25) seu primeiro livro infantil, “Viajando na Leitura com Godô”.

“Este livro fala sobre o incentivo à leitura, a importância de ler livros, de estar com um livro na mão e poder viajar, sem sair do lugar. A história conta sobre uma garotinha que sonhou com um livro, foi até a biblioteca do Seu Elias, no Parque Novo Mundo [em Americana] e fez diversas viagens no mundo da imaginação e da literatura”, revela a autora de Americana ao LIBERAL.

Andréia com Seu Elias, Godô e Allyssa: escritora e personagens que inspiraram seu livro – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A história criada por Andréia tem como personagens – além do livro Godô – dois incentivadores da leitura em Americana: Elias Francisco de Morais, de 50 anos, que mantém uma biblioteca junto à sua horta, e Alyssa Tomiyama, escritora e contadora de histórias de 13 anos, nas redes sociais (@alyssaeamagiadaleitura, no Facebook, Instagram e Youtube).

“Para mim significa muito as pessoas serem prestativas na literatura. Pode abalar o planeta, mas se a pessoa não praticar literatura ela não vai entender como foi. É gratificante você ver uma criança ler e amanhã ela te dizer, já adulta, que se formou na faculdade”, comentou à reportagem o Seu Elias, emocionado por ter sido representado no livro de Andreia.

“O melhor é saber que uma parte de mim e minha paixão pela literatura chegará até outras crianças, famílias e educadores. Isso não tem preço. O hábito da leitura traz muitos benefícios, aumenta a criatividade, desestressa”, afirma Alyssa.

“Quando a criança lê, ela viaja na imaginação. A criança que tem o hábito da leitura escreve melhor, fala melhor, tem uma linguagem mais rica. E através da contação de história, ela tem um maior interesse em pegar os livros nas mãos”, diz a autora, que é professora no ensino fundamental I, em curso de musicalização infantil, e em curso de contação de histórias.

Andréia defende que a leitura é uma ferramenta muito importante não só nas salas de aula, mas também em casa, com capacidade para reunir as famílias, e incentiva pais e mães ao hábito de lerem livros com seus filhos.

O lançamento do livro será em uma live pelo Instagram de Andréia, com início às 19h45, e participação especial de Alyssa, além de Guilherme Carossi, professor de artes e ilustrador; Juliano Schiavo, professor e escritor; Marcia Tomyiama, produtora cultural; Milene Barazzetti, professora e escritora, e Ronaldo Britto, produtor cultural e escritor.

O livro “Viajando na Leitura com Godô” pode ser adquirido em dois pontos de venda em Americana: na Papelaria Promaq, localizada na Avenida Paschoal Ardito, 297, bairro São Manoel; ou na Papelaria Tamoio, que fica na Rua das Imbuias, 244, no Jardim São Paulo.

Outros lançamentos

Andréia publica ainda neste mês de março uma poesia em que homenageia a avó materna na antologia poética de produção independente “Poetizando emoções”, que conta com a participação de escritores de todas as regiões do Brasil, a convite da escritora Alessandra Alexandria, de Brasília (DF).

A autora participa de uma coletânea de contos infantis intitulada “De volta a infância”, que apresenta histórias contadas às crianças. Neste livro, cuja data de lançamento está prevista para o mês de abril, ela fala sobre a figura mitológica do “Homem do Saco”.

O livro de publicação independente tem organização da escritora carioca Patrícia Bahiense.

Além disso, um poema de Andréia sobre sentimentos também será publicado neste semestre no livro “Poesia em todo canto Poesia“, pela Editora Proverbo e com organização do escritor Junior Bayer, do Rio de Janeiro.