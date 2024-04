Inscrições e entrega de trabalhos para Salão de Humor de Americana seguem até maio

A sugestão de temática deste ano é “Ando preocupado com o que ando preocupado”, que não é obrigatória no entanto - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

As inscrições e entrega de trabalhos para o 23º Salão do Humor Internacional, de Americana, podem ser feitas até o dia 17 de maio. A sugestão de temática deste ano é “Ando preocupado com o que ando preocupado”. O evento será realizado entre os dias 15 e 23 de junho.

Os candidatos devem levar a ficha de inscrição com a obra que será submetida ao concurso à Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, localizada na Praça Comendador Müller, 172, no Centro.

O regulamento e a ficha estão disponíveis no site www.bibliotecadeamericana.com. Os interessados devem procurar o local de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Outra opção é enviar o material pelos Correios.

As obras que podem concorrer no Salão de Humor são compreendidas nas categorias: charge e cartum; HQ, tirinhas e pequenos contos de humor/poemas jocosos; caricatura em arte gráfica e em escultura; mangá humor e grafite humor.

Cada autor poderá inscrever até três obras de uma categoria ou distribuídas entre elas. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a organização do Salão do Humor através do telefone (19) 3406-4140 ou pelo e-mail gbasanella@bol.com.br.