Hortolândia recebe exposição de arte em grafite a partir desta sexta

O Museu Municipal Estação Jacuba, de Hortolândia, recebe a exposição de arte em grafite “Origens – Revisitando Memórias, Grafitando o Futuro” a partir desta sexta-feira (5), às 19h. A mostra, que exibe as obras do artista urbano Leandro Kranium, segue até dia 10 de maio.

O artista Kranium, com uma das obras que será exposta – Foto: Divulgação

Ao todo serão 15 trabalhos em grafite, entre pinturas em tela e print´s (impressão fine art). Além da arte em spray, quem visitar a exposição vai encontrar objetos, ornamentos e ferramentas típicas do ambiente rural, um resgate das memórias do artista, filho de agricultores, que passou toda a infância na roça, no município de Francisco Alves, no Paraná, onde nasceu e viveu até os 10 anos de idade.

As obras da mostra foram produzidas com base nas memórias e trabalho de pesquisa do artista, que revisitou sua cidade Natal para coletar dados necessários para criar os desenhos exibidos na exposição.

O projeto conta com a curadoria do artista plástico e ilustrador João Bosco, também de Hortolândia, com experiência na organização de exposições no Brasil e no exterior.

Após a abertura, a mostra poderá ser visitada de terça a sexta-feira, das 9h às 16h45. A exposição será, também, um ambiente de diálogo e contato dos visitantes com o artista que realizará uma programação com visitas guiadas para estudantes e a comunidade.