Grupo ‘Plena Rap’, de Americana, lança primeiro álbum produzido em estúdio

O grupo Plena Rap, de Americana, lançou na última terça-feira (15) seu primeiro trabalho em estúdio. Intitulado como “Ascenda”, o álbum conta com 10 faixas inéditas produzidas pelos integrantes Mc DZR, Mc Vittim e DJ FXLP$.

Da esquerda para a direita, Mc DZR, DJ FXLP$ e Mc Vittim – Foto: Ame Studio

O disco também conta com as participações do Rapper mineiro Viluje, o cantor e compositor DO PRADO e a cantora Barbara Gimines.

As composições refletem as vivências dos integrantes e ressaltam críticas ao racismo estrutural, evolução pessoal e financeira. De acordo com o Mc DRZ, o grupo pretende transmitir ao público crescimento e evolução.

O grupo produziu o clipe da faixa quatro, a música “Ascenda”, que dá nome ao álbum. A gravação foi realizada no Instituto Tommie Otake, em São Paulo.

A escolha do museu foi em referência a música “Apeshit”, da Beyoncé e Jay-Z. A ideia, segundo DRZ, é “colocar pessoas negras onde normalmente elas não frequentam, que geralmente é um lugar mais elitizado, dando um ar de ascensão e poder”.

Na letra, o poder é retratado. “Mano pense grande / Cresça / Suba / Eleve / Preta o seu filho vai ser herdeiro / O fardo foi pesado hoje está mais leve (…) Fujo da linha de tiro / ‘Tô’ ligeiro ‘pra’ não ser 111 tiros da minha pele”, em referência aos cinco jovens mortos no Rio de Janeiro, em 2015, dentro de um Palio.

Para os próximos passos do Plena Rap, o grupo pretende trabalhar mais no álbum e lançar mais um clipe. “Quando puder tocar, é se apresentar e consolidar o nosso nome na cena”, conta DRZ.

Todas as faixas do álbum “Ascenda” pode ser conferidas no Spotify e no YouTube do Plena Rap.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco