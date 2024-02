Espetáculos do Sesc Campinas apresentam temas que resgatam a ancestralidade negra

Queñual é destaque ao expor a urgência urgência dos saberes ancestrais afro-indígenas nos dias de hoje – Foto: José de Holanda

O Sesc Campinas recebe durante o mês de fevereiro obras que dialogam com o resgate da ancestralidade negra e dos saberes ancestrais afro-indígenas em sua programação. No palco, o público pode conferir obras como o espetáculo de dança Queñual, com a Cia. Pé de Mundo, da cantora Renata Alves, além do espetáculo de dança para crianças Antes da chuva, com a Cia. Alexandre Snoop.

A ancestralidade é a identidade de um povo, ela traz o sentimento de pertencimento, exercendo um papel de fio condutor que liga o passado ao futuro. Ela fala sobre quem veio antes, sobre as famílias, linhagem e hereditariedade.

Para as pessoas negras, indígenas e seus descendentes, a colonização e a escravização, assim como o racismo, promoveram e ainda promovem uma ruptura em suas ancestralidades, fragmentando a identidade histórica dos povos de origem africana.

Dialogando com a necessidade de um resgate dessas tradições ancestrais, a arte e a cultura exercem um papel fundamental neste cenário. Com isso, em fevereiro, o Sesc Campinas traz em sua programação obras que objetivam fomentar, fortalecer e ampliar os diálogos sobre a ancestralidade negra, assim como os saberes ancestrais afro-indígenas.

A programação teve início logo no primeiro dia do mês, com o compositor José Silva dos Santos, mais conhecido como Sapopemba, e segue no pós carnaval com a apresentação musical de Renata Alves na quinta-feira (15), que estará acompanhada dos músicos Nico Villas-Boas no violão e Nicolas Farias e Otávio Andra nas percussões.

Renata Alves reverencia a música preta em “História Cantada” – Foto: Gabriel Nardi

Às 20h, no show autoral “História Cantada: Brasil – Ancestralidade”, a cantora reverencia a música preta, alicerçada pela matriz da música afro-brasileira e explora sonoridades percussivas como tambores, ferros, molhos e vozes, com canções que proporcionam experiências de força e movimento.

Formada em Canto Popular pela Universidade Estadual de Campinas, Renata tem dedicado sua trajetória artística à pesquisa e à criação em música e em cultura de matriz afro-brasileira. A apresentação é gratuita e acontece na Área de Convivência do Sesc Campinas.

No sábado (17), às 15h, a Cia. Alexandre Snoop apresenta seu espetáculo de dança para família “Antes da Chuva Chegar”. A obra nasce da livre inspiração em alguns poemas de Manoel de Barros e leva à reflexão em busca das memórias da infância nas brincadeiras e vivências do quintal.

A coreografia criada pelo elenco parte das danças urbanas e explora linguagens e ritmos, transitando pela brasilidade e referências internacionais. Relatos pessoais do elenco ampliam a sensibilidade e experiência da plateia.

A trilha sonora do espetáculo é composta por músicas instrumentais, ritmos como pop, afro e house, além da percussão, sapateado e rap (rima) criados pelos bailarinos.

“Antes da Chuva Chegar” é um espetáculo voltado às crianças – Foto: Julia Antunes

A apresentação acontece no Teatro do Sesc Campinas e os ingressos estão à venda no portal do Sesc Campinas e nas bilheterias das unidades do Sesc SP, com valores a partir de R$ 10.

Encerrando o mês que trata da ancestralidade negra, o Sesc recebe o espetáculo de dança “Queñual”, no dia 23, às 20h. A apresentação expõe a urgência dos saberes ancestrais afro-indígenas para os dias de hoje.

A partir de um texto-dança conduzido por dois personagens que se imaginam numa história contada por um mestre ancião, a obra acende o protagonismo das culturas afro-indígenas frente às soluções climáticas.

A programação completa, assim como as informações sobre valores e gratuidade, pode ser conferida no portalsescsp.org.br/campinas, além das redes sociais do Sesc e no caderno de programação digital ou impresso, disponíveis na unidade do Sesc Campinas.