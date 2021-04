Espetáculo de dança infantil tem apresentações gratuitas neste final de semana

“Lunática - Universo em Movimento” é uma produção da escola de dança Kraft Ballet, de Barão Geraldo, em Campinas, com recursos do ProAC

Criado para o ambiente virtual, o espetáculo de dança infantojuvenil “Lunática – Universo em Movimento” será exibido gratuitamente nesta sexta (16), sábado (17) e domingo (18), às 16h e às 18h30, no canal do YouTube da Kraft Ballet e no Facebook.

Com duração de 40 minutos, o espetáculo foi gravado em fevereiro e reúne cinco bailarinos adultos e crianças que recriam o sonho da personagem principal do livro “Lunática”, da escritora de Campinas Rosi Luna, publicação da editora Pontes Editores. Ela representa a infância e a inocência, e tem muitos planos para melhorar o planeta Terra.

Espetáculo incentiva a imaginação e a busca pelos sonhos – Foto: Marcelo Verdial

“O espetáculo é delicado, divertido e gira em torno das fantasias da Lunática, que dança até mesmo nas palavras. Ela pula com seu amigo canguru, que chega até o céu, encontra suas amigas estrelinhas e sonha com um mundo melhor. Assim como o livro, é um espetáculo de puro brilho”, adianta Carina Alves, diretora da Kraft Ballet. Segundo ela, a mensagem é que não se deve conter a imaginação e deixar de sonhar.

A diretora ressaltou que a criação do espetáculo infantil para um ambiente virtual foi um desafio encarado com seriedade pela equipe, com a incorporação da mensagem trazida pelo espetáculo, segundo nota divulgada à imprensa.

São sete coreografias autorais dirigidas pelas coreógrafas Geovana Andrieta e Amanda Goldberg. Os figurinos coloridos são desenhados pela Kraft Ballet, assinados por Tania Camargo, do Ateliê Pontos de Fada, e seguiram a linha de cores vivas e vibrantes simbolizando a natureza infantil.

A trilha sonora remete à sensação de infância e inclui músicas como “Na Mata”, da banda Barbatuques, e “Palhaço”, de Edberto Gismonti.

“Lunática – Universo em Movimento” é uma produção da escola de dança Kraft Ballet, localizada no distrito de Barão Geraldo, em Campinas, com recursos do ProAC (Programa de Ação Cultural) de incentivo à cultura do Estado de São Paulo.