Espetáculo ‘Cartas para Josephine’ aborda cinco estágios do luto

14 out 2021 às 07:39 • Última atualização 14 out 2021 às 07:40

Primeira produção do Coletivo Artístico TantoFAZ, de Americana, estreia neste final de semana no Fábrica das Artes

Seis experientes artistas de Americana e Nova Odessa estreiam neste final de semana o primeiro espetáculo produzido através do Coletivo Artístico TantoFAZ, “Cartas para Josephine”, em que um casal atravessa os cinco estágios do luto escrevendo cartas para amenizar a dor de uma separação repentina.

Drama psicológico de 50 minutos e classificação etária de 14 anos, o espetáculo terá temporada de estreia no Fábrica das Artes, neste sábado (16) e domingo (17), e também nos próximos (23 e 24), sempre às 19 horas.

Para a segurança de todos contra a Covid-19, o público será reduzido, será obrigatório o uso de máscaras durante o espetáculo e medidas sanitárias serão seguidas na entrada.

Temporada de estreia terá apresentações neste final de semana e no próximo – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Com direção de Elliott de Souza e dramaturgia concebida coletivamente com o elenco – formado por Cadu Nascimento, Fábio Gianfratti, Mariana Lobo e Nathan Pennacchioni – o espetáculo conta a história de um casal que tem de lidar com o luto. Na tentativa frustrada de amenizar a dor causada pela separação repentina, eles escrevem cartas um para o outro e tentam se reencontrar através delas.

A história percorre os cinco estágios do luto, negação, raiva, negociação, depressão e aceitação, que trazem à tona todos os conflitos internos e o medo característicos desta passagem. Segundo o diretor, o grupo se preocupou em trabalhar o tema com cuidado e poesia, levando em conta o momento pandêmico.

“Pensamos cuidadosamente em um espetáculo contado de forma poética, levando uma experiência que será de acolhimento, sentida e compartilhada entre atores e plateia”, disse ele, ressaltando a importância das expressões corporais na linguagem narrativa do espetáculo.

Espetáculo conta a história de um casal que escreve cartas para lidar com o fim do relacionamento – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

“O processo, principalmente a dramaturgia, foi concebido de forma coletiva, tendo o texto como elemento secundário. A principal linguagem narrativa se dá através das expressões corporais dos atores, além de luzes e sonoplastia, que deverão despertar no espectador as emoções sentidas pelos personagens”, complementou.

O espetáculo conta com cenografia de Karla Nagai, figurino de Marlon Pizol, sonoplastia e iluminação de Elliott de Souza, operação de som de Luan Ramos e operação de luz de Igor Cardoso.

O Coletivo Artístico TantoFAZ nasceu no ano passado, através do anseio dos artistas por continuar produzindo arte em meio à pandemia. Envoltos na realidade contemporânea da arte em plataformas digitais, eles lançaram o projeto “Poesias de Banheiro”, com textos de Adriano Carvalho, que pode ser conferido pelas redes sociais do grupo, no Facebook e Instagram.

Em dezembro de 2020, quando iniciava a estruturação do espetáculo “Cartas para Josephine”, o Coletivo foi premiado na 1ª Mostra de Talentos On-line, promovida pela Cia Aurora de Teatro. A cena apresentada foi premiada em duas categorias (melhor cena e melhor figurino) e obteve ainda mais duas indicações (melhor espaço cênico e melhor atriz, para Mariana Lobo).

“Há algum tempo tenho vontade de levar aos palcos o tema do luto. Criamos uma cena que foi o ponto de partida para a montagem do espetáculo ‘Cartas Para Josephine’ e, posteriormente, o processo acabou dando origem ao Coletivo TantoFAZ, que apesar de pouco tempo de estrada conta com membros muito experientes”, falou ainda o diretor.

Espetáculo “Cartas para Josephine”, do Coletivo Artístico TantoFAZ

ONDE: Fábrica das Artes, localizada na Rua Dr. Cícero Jones, número 146, Vila Rehder, em Americana

QUANDO: Dias 16, 17, 23 e 24 de outubro, sempre às 19 horas

INGRESSOS: Podem ser adquiridos através do Instagram @coletivotantofaz por R$ 30 a entrada inteira, R$ 15 meia-entrada e R$ 15 na compra antecipada.