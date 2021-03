Dupla americanense Allan e Zé Rodrigo estreia com DVD

Com 15 músicas autorais inéditas de compositores renomados do País, “Quem espera sempre ama” é o primeiro DVD da dupla sertaneja Allan & Zé Rodrigo, de Americana. Do modão ao pop, os artistas entregam um trabalho que valoriza o caráter eclético do música sertaneja.

A canção tema do DVD é descrita pela dupla como um pop sertanejo romântico, tem autoria de Ana Nery, Tom Baratella e Kenyo Alves e apresenta o DNA de Allan e Zé Rodrigo, com a busca por uma nova chance de recomeçar um amor. O clipe pode ser conferido pelo Youtube da dupla há cerca de duas semanas e já ultrapassou a marca de 80 mil visualizações.

Allan e Zé Rodrigo planejaram o lançamento de cada faixa que compõe o DVD separadamente. Nesta terça-feira (16) eles lançam “Coisinha a toa” e, até o final do mês, o modão “Me deixe esquecer”. Neste mesmo ritmo, as músicas também serão disponibilizadas pelo Spotify, Deezer, Apple Music, Google Play, Youtube Music e Amazon Music. Ao final, a dupla divulgará o DVD completo, sem cortes.

“Temos 15 músicas e tentamos ser ecléticos dentro do sertanejo. Temos músicas românticas, que são bastante a cara da dupla, mas temos também a pisadinha, a sofrência, as músicas mais agitadas, o pop sertanejo romântico. As composições que tivemos foram mais voltadas para a fase que estamos passando, de esperança, de amor, reconciliação, e músicas com temas mais engraçados”, contou Allan ao LIBERAL.

Dentre as canções mais divertidas do álbum ele cita uma música chamada “Santo Antonio”. “Até em homenagem à nossa terra e ao nosso padroeiro, ela fala sobre um cara que está solteiro e pedindo ao santo uma ajuda para casar, porque não tem dado certo”, disse o cantor.

Álbum com 15 músicas ressalta o lado eclético do sertanejo – Foto: Pedro Ortega (2)

O álbum tem participação da dupla Guilherme e Benutto e do grupo de pagode Sem Reznha, ambos de Campinas. Guilherme e Benuto cantaram a faixa “Vagão sem Trilho”, de autoria da própria dupla, e que agora faz parte do álbum de Allan e Zé Rodrigo. Por sua vez, a música “Toc Toc”, uma mistura brasileira e cheia de suingue, é uma parceria com o grupo Sem Reznha.

Além disso, Allan ressalta a diversidade e qualidade dos compositores que integram o trabalho, nomes de destaque da Região Norte, de Goiânia (GO) e de Ribeirão Preto (SP). Quanto aos músicos que compõem a banda, segundo ele, têm experiência com grandes artistas, como Bruno e Marrone, Chitãozinho e Xororó, Zé Neto e Cristiano. A produção musical é de Bruno Brito e o DVD tem direção de Ricardo Suzigan e William Samuray.

Nascidos em Americana e amigos de infância, Allan e Zé Rodrigo sonhavam em formar uma dupla sertaneja – Foto: Pedro Ortega (3)

Nascidos em Americana e amigos de infância, Allan e Zé Rodrigo, que escolheram não divulgar seus sobrenomes, participavam de bandas de bailão sertanejo da cidade, até decidirem formar uma dupla, entre 1999 e 2000, mas o plano de cantarem juntos foi adiado momentaneamente na juventude.

Allan integrou o Trio Bravana, dono do hit “Mãe, tô na balada”, e Zé Rodrigo se tornou bastante popular nos bares da cidade, segundo eles, até o reencontro cerca de 20 anos depois, em um evento de amigos, quando teria ressurgido o desejo de formarem uma dupla.

“Cada um seguiu seu caminho, teve uma experiência, até que nos reencontramos, formamos a dupla e agora vamos reviver aquele sonho que iniciamos lá atrás”, finaliza Allan.