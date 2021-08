Diogo Almeida traz stand up sobre o cotidiano escolar para Americana

Com uma visão bem humorada sobre o cotidiano dos professores e profissionais da educação, o humorista Diogo Almeida apresenta neste domingo (1º), em Americana, o stand up comedy “Vida de Professor II – Segunda Chamada”. A apresentação será no Teatro Paulo Autran, às 19 horas, e tem a produção do Teatro GT.

Diogo Almeida tem afinidade e identificação com a vida dos professores – Foto: Anna Carolina Negri

No show, o humorista relata cinco histórias do cotidiano escolar, conta suas peripécias do tempo em que ainda era estudante, relata a relação com a sua mãe professora e, ainda, a relação com seus colegas de profissão. As histórias pedagógicas são contadas no palco de forma descontraída e retratando as particularidades das profissões relacionadas à educação.

Em seus textos, o artista sempre relatou o cotidiano das pessoas e, no ano passado, decidiu se voltar aos profissionais da educação e suas particularidades.

Formado em rádio e TV e em jornalismo, além de gestão de pessoas, com pós-graduação em administração, Diogo entrou para a vida docente há cinco anos, ministrando aulas para jovens e adolescentes. Também atuou na coordenação pedagógica e foi casado com uma professora. Por estes motivos, o humorista possui muita afinidade e identificação com a vida dos professores.

A primeira edição de “Vida de Professor” foi lançada no ano passado e já soma mais de 1,7 milhões de visualizações no Youtube. Os vídeos de Diogo ganharam notoriedade dentro do segmento educacional, principalmente devido à identificação gerada pelos temas, e somam mais de 10 milhões de visualizações nas redes sociais.

O humorista começou sua carreira há 6 anos na cidade de Curitiba, onde ganhou o primeiro campeonato paranaense de stand up. Além de ter conquistado o público on-line, ele já se apresentou nas casas mais tradicionais de stand up do País, como Curitiba Comedy Club, Comedians e Beverly Hills.

Os ingressos custam R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia-entrada), e podem ser adquiridos no site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do Teatro Paulo Autran, que está localizado na Rua Belém, 233, Jardim Nossa Senhora de Fátima. O espetáculo tem 80 minutos de duração e classificação etária de 12 anos. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (11) 4602-8693.

A bilheteria do Teatro Paulo Autran confirmou ao LIBERAL que a apresentação presencial vai seguir os protocolos determinados pelo Plano São Paulo de contenção da disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

A ocupação do teatro será de no máximo 60% de sua capacidade, com 250 lugares disponíveis dos 459 que o teatro dispõe no total. Haverá ainda a medição de temperatura na entrada, uso de tapete sanitário e disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos.