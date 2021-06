De Americana, Gabriel Porto viraliza no Youtube com música “Fica Bem”

Música do americanense alcança mais de 2 milhões de visualizações no YouTube e marca uma nova fase na carreira

“Mas fica bem, meu riso fácil, transformo em samba nosso choro num abraço”. O refrão que gruda na cabeça e a batida alegre criada em parceria com os DJs Malifoo e Liu estão rendendo muitas visualizações no Youtube ao vídeo de uma música composta pelo americanense Gabriel Porto, de 25 anos.

A música “Fica bem” tinha mais de 2 milhões de visualizações, três semanas após o lançamento. Ao LIBERAL, o músico que neste ano também lançou a música “Me Encontra”, além de ter realizado uma live através da Lei Aldir Blanc em Americana, comemorou a nova fase da carreira, que considera mais profissional.

A história de Gabriel com a música começou há cerca de 10 anos, com a ideia de criar um som praieiro, indie, com influências da MPB, com um toque de surf music. “Com o tempo fui mudando, ficando mais pop, e agora temos beats. Uma época eu compus rap, e fico mesclando estilos”, contou ele, que traz relações afetivas, leveza e liberdade nas letras.

Formado em música pela Ufscar (Universidade Federal de São Carlos), ele canta e é multiinstrumentista, tendo como instrumentos principais violão clássico, guitarra, ukulele e baixo.

Gabriel Porto viraliza no YouTube com a música “Fica Bem” – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ele conta ter sido contratado para um trabalho de modelo em um clipe, ocasião que aproveitou para mostrar uma música aos produtores. “Eles disseram que era diferente do que ouviam no Brasil, e me chamaram para ir a São Paulo gravar. Lancei ‘Me Encontrar’, e essa música me abriu algumas portas”, disse.

“Um dia eu recebi uma ligação do estúdio, eles precisavam de uma música com urgência, era uma segunda-feira e eu dava aula o dia inteiro, mas tinha acabado de escrever ‘Fica bem’”, lembrou ainda o músico, responsável pela letra, melodia e harmonia da faixa.

Segundo Gabriel, a letra nasceu depois do término de um relacionamento, mas traz uma mensagem positiva, empática, de cura e abraço. Naturalmente, os sentimentos acabam sendo relacionados também ao momento compartilhado durante a pandemia. Com a parceria dos DJs Malifoo e Liu, a faixa ganhou a batida dançante e a identidade que fica entre o funky e o pop.

“A música atingiu lugares que não esperávamos, foi primeiro lugar nas rádios na semana que lançou, e já está com mais de um milhão e meio de views no Youtube. Agora gravamos um clipe que está para sair. As coisas acontecem de uma forma que nem imaginamos”, finalizou Gabriel.