Comunicação Não-Violenta inspira livro infantil com lançamento nesta quinta

Uma história escrita a quatro mãos e que propõe a prática da Comunicação Não-Violenta (CNV) às crianças, “Com orelhas de girafa” é o resultado da parceria entre duas especialistas no tema, Mona Lisa Dantas e Nathalie Romano.

O livro será lançada pela Editora Adonis na quinta-feira (22), às 19 horas, no canal da editora no YouTube, e marca a estreia das autoras na literatura infantil. As ilustrações são de Paulo R. Masserani.

O trabalho foi motivado pela dificuldade de encontrar material sobre o tema que não fosse dirigido ao público adulto. “Começamos a pensar em algo mais lúdico. Criamos uma história que, inicialmente, era só para as nossas crianças e que, por gostarem muito, nos fizeram sentir o desejo de que outras crianças tivessem acesso”, explica Mona Lisa.

Lançamento do livro acontece nesta quinta-feira pelo Youtube da Editora Adonis – Foto: Editora Adonis

Uma das premissas é que, ao expressar a sua experiência, a criança se compreende melhor e também o outro, e que, com a CNV, as relações se baseiam na cooperação, uma vez que não há um lado mais forte ou um mais desvalorizado.

Um QRcode no livro traz atividades lúdicas para que as crianças entrem na história junto com os personagens e aprendam sobre sentimentos e necessidades, além de apresentar uma sequência didática destinada aos professores, baseada na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Mona Lisa Dantas é mestre em Educação, psicanalista, psicopedagoga e educadora parental certificada em Disciplina Positiva pela Positive Discipline Association. Também é mãe de gêmeos.

Já Nathalie Romano possui Licenciatura Plena em Ciências Biológicas e pós-graduação em Gestão de Pessoas, além de ser Certificada em Disciplina Positiva para a Primeira Infância, com diversos cursos em Comunicação Não Violenta.Também é mãe de quatro crianças.