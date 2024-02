Carnaval na Praia dos Namorados, em Americana, atrai 23 mil pessoas em dois dias

Com sete horas de duração no sábado e nove no domingo, CarnaPraia teve de música eletrônica às clássicas marchinhas

Com um público rotativo de 23 mil pessoas em dois dias, de acordo com a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), o CarnaPraia 2024 foi considerado um sucesso pela Prefeitura de Americana. O evento aconteceu na Orla da Praia dos Namorados neste sábado (10) e domingo (11), com diversidade de atrações musicais.

Evento teve diversas atrações ao longo de dois dias – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

No sábado foram sete horas de programação com música eletrônica, samba com Janaína de Cássia e Trio e o pagode do grupo New Samba. Segundo divulgado pela prefeitura e publicado pelo LIBERAL, o público rotativo foi de 3 mil pessoas.

O público teve mais música eletrônica a partir do meio-dia do domingo, além de clássicos do axé e marchinhas com a banda Tom Dominante. Houve ainda uma nova apresentação de Janaína de Cássia Trio e o grupo Samba da Nega encerrando a festa.

O evento também contou com o “cantinho instagramável” da Casa do Conto, projeto sob a gestão da Sectur. A contadora de histórias Cristina Lazaretti, a Tininha, levou estolas, máscaras, adereços, pandeiros e maquiagem para os foliões tirarem fotos no painel montado no espaço.

Além disso, seis estabelecimentos gastronômicos estiveram à disposição do público: Foodtruck Dr. Chapa, Kalango Cervejaria Artesanal, Bom Beef Espetos, Poko Loco Pastéis, Churros Pasconita, além do Bar Central com bebidas variadas.

Balanço positivo

O prefeito Chico Sardelli (PV), o vice-prefeito Odir Demarchi (PSD) e a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, comemoraram a adesão da população ao evento.

“Realizamos um grande carnaval em nossa cidade, com alegria e diversão gratuitas para toda a população. Estamos satisfeitos com a realização desse evento, que animou milhares de pessoas, entre crianças e adultos. Nossa missão como gestor público é garantir saúde, educação, segurança, e também lazer para o cidadão”, disse Chico.