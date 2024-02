CarnaPraia leva 3 mil pessoas à Praia dos Namorados no primeiro dia

O primeiro dia do CarnaPraia 2024, no sábado (10), teve um público rotativo de 3 mil pessoas na Orla da Praia dos Namorados, em Americana, de acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo. O evento organizado pela prefeitura continua neste domingo (11), com entrada gratuita e ampla estrutura para divertir toda a família. A produção é da empresa Bokme Produções.

CarnaPraia, em Americana, teve cerca de 3 mil pessoas no primeiro dia – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Foram cerca de sete horas de festa para animar os foliões com muita música neste sábado de Carnaval. A programação começou às 14h e se estendeu até de noite, com DJ, samba de Janaína de Cássia e Trio e o pagode do grupo New Samba.

“Nosso objetivo com o CarnaPraia é que famílias inteiras da nossa cidade, crianças e adultos, tenham a oportunidade de se divertir nessa festa tão tradicional no nosso País. Saúde, educação, segurança, tudo isso é importante, mas o lazer também não pode faltar à população”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV).

“Esse primeiro dia de festa foi um sucesso. Nossa gestão também garante espaço para a cultura e o lazer, e a prova está aí. Um evento muito bonito na Praia dos Namorados”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi (PSD).

“Vamos repetir a dose de alegria neste domingo. Esperamos todos na Praia dos Namorados para fazer um Carnaval bonito em nossa cidade, com diversão e segurança”, afirmou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Evento tem atrações para toda a família – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Além da música, o público conta ainda com brinquedos infláveis para as crianças e o “cantinho instagramável” da Casa do Conto. A contadora de histórias Cristina Lazaretti, a Tininha, leva estolas, máscaras, adereços, pandeiros e maquiagem para quem quiser tirar fotos no painel durante a folia.

Seis estabelecimentos gastronômicos estão à disposição dos foliões: Foodtruck Dr. Chapa, Kalango Cervejaria Artesanal, Bom Beef Espetos, Poko Loco Pastéis, Churros Pasconita, além do Bar Central com bebidas variadas.

Programação de domingo

12h e nos intervalos – DJ

14h30 às 16h – Axé e marchinhas com os músicos da banda Tom Dominante

16h30 às 18h – Samba com Janaína de Cássia Trio

19h30 às 21h – Samba, pagode e axé com o grupo Samba da Nega