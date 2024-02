Carnaval 2024: programação na região inclui matinês, festas e blocos de rua

Carnaval é época de festejar. Na região, as opções variam de festas, blocos de rua e matinês para as crianças. Para ajudar os foliões a se organizarem para a folia e auxiliar na programação para os eventos carnavalescos que acontecem durante o feriado prolongado, o Caderno L elaborou esse roteiro especial com opções diversas entre Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Confira!

Região terá blocos de rua, matinês e festas neste carnaval – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Dibulgação

Sexta-feira

O pré-carnaval também acontece na Feira Gastronômica, que acontece às 20h, no Supermercado São Vicente do São Vito, em Americana. Para esquentar o clima carnavalesco de forma gratuita, o evento semanal terá a cantora Rafaela Marques tocando marchinhas e axé.

Também na sexta-feira (9), o Vibes Coffee Shop realiza o Bloco Emo em Americana. Com uma proposta alternativa, a folia é destinada aos consumidores do “emocore”, gênero musical caracterizado pela musicalidade com ênfase na expressão emocional.

Com início às 20h, na Rua Dom Barreto, 811, no Jardim Paraíso, a festa terá como atrações a banda de rock alternativo Astrea e os DJs Xisto e Fishisnothing. A melhor fantasia da noite será premiada. O valor do ingresso é R$ 15 (primeiro lote).

Sábado

O sábado (10) é repleto de opções na região. O dia marca o início do CarnaPraia em Americana. O evento gratuito acontece na orla da Praia dos Namorados das 14h às 21h, com uma programação cheia de atrações. O samba toma conta do evento às 19h30, com Janaína de Cássia e Trio, e às 19h30 é a vez do pagode, com o grupo New Samba.

Para quem prefere curtir a folia em locais fechados, o MengoFolia tem início às 22h, no Flamengo Futubol Clube, de Americana. A noite terá como atrações os DJs Pirulito e Bába, além Rafa Ferreira e Diego Gigante & Banda. O evento se repete na segunda-feira (12) e as reservas de mesa saem por R$ 20 um noite ou R$ 30 os dois dias.

Bloquinho com foco no rock sai às ruas em Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Ainda em Americana, acontece a festa Veneno às 20h, na Rua Dom Barreto, 811, no Jardim Paraíso. A festa terá no repertório axé, pop, funk e hits de carnaval. A entrada é R$ 30.

O Carnaval de SBO também tem início no sábado. Os bloquinhos que saem às ruas neste dia são: Bloco do Traquitana, com concentração às 15h na Avenida Monte Castelo, 414; Bloco do Roque, às 15h no Museu da Imigração; Bloco da Cana Valesca, às 16h no Bar Barense e Bloco Boralá e Unidos Pela Geladeira Solidária, ambos às 18h, na Praça Dona Carolina.

Em Nova Odessa, sábado é dia do Nova Folia 2024, voltado para todas as idades. A Praça dos Três Poderes recebe o evento das 15h às 22h, com entrada gratuita, opções gastronômicas para as famílias e “espaço kids”.

Para as crianças a opção é o Carna Tivoli, a partir das 14h30, no Tivoli Shopping, com o grupo Canta Curumim. Através de brincadeiras musicais, o espetáculo trabalhará, de forma lúdica e divertida, a expressão corporal, o raciocínio lógico e exercícios de musicalização.

Domingo

O CarnaPraia, de Americana, retorna para o último dia de folia a partir das 12h. As atrações do dia serão a banda Tom Dominante, com axé e marchinhas; Janaína de Cássia e trio de volta com o samba; e uma mistura de pagode, axé e samba com o grupo Samba da Nega.

Bloco Apareceu a Margarida é atração do Carnaval de SBO no domingo – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Já no Carnaval de SBO, mais bloquinhos saem às ruas. O bloco Amigos da Lilica começa a concentração às 15h, no Museu da Imigração, junto com o Bloco das Rosinhas; também às 15h, na Praça Dona Carolina, o Bloco Apareceu a Margarida; e O Bloquinho se concentra às 16h no Museu da Imigração.

Domingo também é dia de matinê para as crianças. No Flamengo Futebol Clube, em Americana, às 15h, a Turma do Trenzinho da Alegria, Palhaço Peteleco, Fuminho e DJ Pirulito levam a alegria. O evento se repete na terça (13) e as reservas de mesa saem por R$ 20 uma noite ou R$ 30 os dois dias.

O Clube Veteranos, de Americana, oferece a Matinê Veteranos para as crianças neste domingo, com início às 14h, na Avenida Paulista, 766, na Vila Nossa Sra. de Fátima. As entradas custam R$ 10. O evento também acontece na terça-feira (13).

Às 11h, o Parque Vó Palmira, na Rua São Teodoro, 200, no São Manoel, recebe a Matinê de Carnaval. O evento gratuito terá festival de espuma, brincadeiras e DJ, além de praça de alimentação com food truck.

Segunda-feira

O tradicional Bloco das Bárbaras domina a segunda-feira (12) de Carnaval em SBO. O bloquinho inicia a concentração às 15h na Praça Dona Carolina, com som de axés dos anos 90, frevo, samba enredo e hits carnavalescos.

A folia das Bárbaras continua às 20h no Vibes Coffee Shop, com o “After das Bárbaras”, que deve durar até às 2h de terça-feira.

Apostando em outros ritmos para o carnaval, o CarNaRua leva a música eletrônica para a Praça Comendador Muller, em Americana. Com início às 14h, o evento é gratuito e terá cerca de oito DJs tocando várias vertentes do gênero.

Terça-feira

Para fechar a temporada de Carnaval, a Praça Vinicius de Moraes, no Antonio Zanaga I, recebe a folia das 11h às 22h. Até às 17h será o momento da matinê, que terá banho de espuma. A partir das 17h30 até às 22h, o samba e marchinhas tomam conta da praça com o grupo Amigos do Samba.