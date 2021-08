Banda Marcial e Orquestra Filarmônica homenageiam a Escola Senai e seus 39 anos

Em comemoração aos 39 anos da Escola Senai “Profº João Baptista Salles da Silva” em Americana, músicos da Banda Marcial e da Orquestra Filarmônica apresentam nesta segunda-feira (2), a partir das 11 horas, uma homenagem musical pelo Youtube da Orquestra Filarmônica.

Apresentação on-line substitui concertos promovidos anualmente no aniversário da Escola – Foto: Divulgação

O vídeo com edição em mosaico foi gravado com cada músico separadamente, nas dependências da escola. No total, participaram 35 músicos da Banda Marcial e da Orquestra.

Além do tradicional “Parabéns pra você”, o vídeo também trará funcionários da escola prestando suas homenagens. Segundo o regente Raphael de Araújo Franco, a iniciativa substitui os concertos que costumam acontecer anualmente na data.