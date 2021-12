Banda Autoramas fecha Multi Festival de Artes 3, em Americana

A banda Autoramas encerra neste domingo (19) o Multi Festival de Artes 3 no Bosque das Nascentes, em Americana. O evento, que foi realizado também nos domingos 5 e 12 de dezembro, tem entrada gratuita e arrecadação de alimentos.

Autoramas se apresenta neste domingo em Americana – Foto: Divulgação

Formada no Rio de Janeiro, a banda Autoramas mistura da surf music dos anos 60 com a new wave dos anos 80, mais influências de rockabilly, Jovem Guarda e a energia do punk rock, com guitarras com timbres marcantes, baixo distorcido e batidas dançantes.

“Estou muito feliz de tocar neste festival maravilhoso que vai rolar domingo. Voltar para Americana é sempre bom, uma das cidades que mais toquei na minha vida”, afirmou o vocalista da Autoramas, Gabriel Thomaz.

O festival começa às 14h. Também se apresentam as bandas Alter Ego, de Limeira; About a Soul, de Americana; Black Voodoo, de Mariana (MG); Batucada, de Americana; e Digito Bufo, de Barueri.

Os ingressos podem ser trocados por alimentos não perecíveis, um litro de leite ou brinquedos no Fundo Social de Solidariedade nesta sexta-feira, até 16h. O Fundo fica na Rua das Poncianas, número 930 B, no Jardim Glória.

No dia do evento, os ingressos ainda poderão ser trocados na portaria do festival a partir das 13h, mas haverá uma quantidade restrita e com distribuição por ordem de chegada.

O festival tem classificação indicativa de 18 anos, e é necessário apresentar comprovante de vacinação contra Covid-19 na entrada.