Aulas da Orquestra Sanfônica de Americana começam nesta segunda-feira

As aulas da Orquestra Sanfônica de Americana já têm data para início. O projeto começa nesta segunda-feira (6), no auditório da Fidam (Feira Industrial de Americana), na Avenida Nossa Senhora de Fátima, e tem uma programação especial para este primeiro mês.

No primeiro dia, a participação especial é do sanfoneiro Rafael Virgulino. Quem marca presença na segunda aula, no dia 13, é o tradicional Trio Virgulino.

A maestrina Leonor Gardon e José Reis Linguanoto estão à frente da Orquestra Sanfônica – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Nas duas semanas seguintes as participações serão on-line, com o regente Diego Guerro, da Orquestra Sanfônica de Pato Branco, no dia 20, e a mestrina Renata Sbrigui, da Orquestra Sanfônica de São Paulo, no dia 27.

Apesar do início das aulas, os interessados em participar da orquestra ainda podem se inscrever através do site www.sanfonicaamericana.com.br.

Independente da idade, os participantes serão divididos em três níveis: iniciante, amador e aluno – aquele que já faz aulas. O projeto é gratuito.

O projeto é idealizado desde janeiro deste ano, quando o representante comercial José Reis Linguanoto, de 53 anos, e a maestrina e professora de música de Campinas, Leonor Gardon, de 85 anos, manifestaram a intenção de reunir 20 pessoas para dar início ao projeto. Hoje, já contam com 24 participações.

Para Linguanoto, que é filho de sanfoneiro e hoje se aperfeiçoa na arte, conseguir realizar o projeto é gratificante. “Eu não tocava. Foram 20 anos com a sanfona empoeirando. Depois resolvi tocar, toco umas 15 músicas e conciliei com uma história de vida”, conta sobre a trajetória do projeto.

A outra história de vida envolvida na orquestra é a da maestrina Leonor Gardon, que tinha o sonho de ter uma orquestra e dava aulas de acordeon a José. “Eu fui e abracei essa causa”, contou o sanfoneiro. Leonor irá ministrar as aulas na Orquestra Sanfônica.

Apresentação

A primeira apresentação da Orquestra Sanfônica de Americana está prevista para dezembro deste ano. Será um concerto de Natal em parceria com um coral, mas ainda não tem data e local definidos.

José também planeja uma segunda apresentação no mês, mas apenas com a orquestra. Ainda com temática natalina, os sanfoneiros desfilariam junto a um Papai Noel pela cidade em um trio elétrico enquanto tocam acordeon. No momento eles buscam parceiros para apoiar a iniciativa.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira