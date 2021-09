Atividades culturais presenciais retornam em outubro em Americana

A retomada das atividades culturais e de entretenimento presenciais em Americana já tem uma data definida: 4 de outubro. Mais de 100 eventos integram a programação, incluindo eventos do calendário municipal e da Lei Aldir Blanc.

A equipe da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) se reuniu nesta quinta-feira (23), para definir a retomada das atividades culturais e de entretenimento na cidade, com maior flexibilidade em relação às normas do Plano São Paulo em combate ao Covid-19.

Os eventos serão distribuídos nos bairros e a prioridade é que aconteçam em espaços abertos, como praças públicas, a área externa do CCL (Centro de Cultura e Lazer), o estacionamento do Teatro de Arena “Elis Regina”, a orla da Praia dos Namorados e da Praia Azul.

As salas de ensaio do CCL também estarão disponíveis novamente e as pessoas e grupos que as utilizavam antes da pandemia poderão fazer os protocolos por meio do 1DOC, no site da Prefeitura Municipal (www.americana.sp.gov.br). As solicitações serão atendidas conforme disponibilidade de salas e horários, seguindo as normas sanitárias. Também haverá regras quanto ao limite de dias e horários solicitados em um único pedido.

A partir de outubro, os professores de instrumentos da Escola Municipal de Música “Heitor Villa Lobos” também irão retornar gradativamente as aulas presenciais. Apenas as aulas de teoria continuarão em ambiente virtual, para evitar aglomeração de alunos.

A Orquestra Sinfônica e a Banda Municipal de Americana farão apresentações híbridas, com vídeos. Como medida de segurança, apenas os instrumentos de sopro não poderão participar de apresentações presenciais.

Quanto ao Coral Municipal “Corda”, a secretaria está avaliando as medidas mais seguras para retomar as apresentações e por enquanto o grupo também não irá realizar apresentações em público.

Em nota divulgada à imprensa, o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, comemorou a possibilidade de retornar aos poucos aos espaços culturais, mas lembrou que a pandemia ainda não terminou, exigindo cuidados. “É com muita felicidade que estamos retomando aos poucos nossos ensaios e apresentações presenciais”, disse.

Durante a pandemia da Covid-19, em conformidade com o decreto 12.439 de abril de 2020, que estabeleceu medidas de segurança sanitárias em contenção ao vírus, a secretaria passou a realizar eventos on-line. Segundo a pasta, foram realizados 199 eventos gratuitos no ano passado, sendo que 131 foram on-line, contabilizando um público de 23.388 pessoas no total.

Em alguns períodos do ano de 2021, com as normas flexibilizadas, a secretaria passou a realizar atividades de forma híbrida, 80% on-line e 20% presencial. Entre janeiro e setembro deste ano, foram 240 eventos híbridos gratuitos.

OBRAS

O secretário aproveitou a oportunidade para informar sobre uma segunda licitação para reforma do Teatro Municipal. Segundo ele, a primeira não se concretizou, mas não houve perda de tempo por parte da secretaria, apenas uma oscilação de preços dos materiais de construção civil.

“O mesmo aconteceu com a obra de restauro da Estação Cultura. A empresa precisou, por várias vezes, paralisar a obra para seguir as normas do governo estadual, quando algum funcionário contraia o vírus do Covid-19. Infelizmente, estamos tendo que considerar todos esses percalços desde o começo da pandemia, mas a obra de restauro está prevista para ser entregue no final de outubro ou início de novembro”, acrescentou.