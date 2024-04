Anderson, do Molejo, era sobrinho de Elza Soares?

O cantor Anderson Leonardo guardou um segredo por boa parte de sua carreira: era sobrinho de Elza Soares. O compositor e vocalista do grupo Molejo morreu nesta sexta-feira, 26, aos 51 anos, vítima de complicações de um câncer inguinal, diagnosticado em 2022.

O músico era filho do produtor musical Ubirajara de Souza, mais conhecido como Bira Haway, importante nome do pagode e do samba. Bira é irmão de Elza Soares. O parentesco só foi relevado quando o Anderson já fazia sucesso com o Molejo, por decisão do próprio.

Em 2020, ele explicou o assunto em uma entrevista ao programa Balanço Geral. “A minha tia sempre pedia para o meu pai: Deixa ele, Bira. Ele gosta da música, deixa ele. E ela falava sempre para mim: Você precisa ser responsável, ensaiar bastante, treinar bastante, ouvir bastante. Eu ouvi todos os conselhos possíveis”, disse.

O vocalista, na época, disse que não queria usar o nome de Elza para ter sucesso na carreira: “Claro que só fui dizer que era sobrinho dela quando eu já estava conhecido pelo Molejo. Eu sempre gostei mesmo de estar ali na minha luta, devagarzinho, com bastante simplicidade e humildade. Eu nunca gostei de falar que era sobrinho dela”.

Ainda jovem, Anderson já tocava com seu colega Andrezinho, com quem fundou o Molejo no final da década de 1980. Também conhecido como “Molejão”, o Molejo se consolidou como um dos grandes grupos brasileiros de pagode.

No dia 13 de outubro de 2022, Anderson revelou que foi diagnosticado com câncer inguinal. Nas redes sociais, o artista explicou que tratava-se de um tumor primário oculto. O artista chegou a dizer que havia se curado, mas precisou retomar o tratamento e acabou sofrendo complicações.