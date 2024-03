12 clássicos do cinema que todo mundo precisa assistir; veja os trailers

Que tem muita produção nova para gente maratonar, ah, isso tem, sem dúvidas. Mas não podemos esquecer de alguns filmes antigos que marcaram gerações. Aqui, separei os que fizeram a diferença na minha infância e adolescência. Vou dizer que os anos 90 foram sucesso!

E o Vento Levou (1940) – Max

Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) é uma jovem mimada que consegue tudo o que quer. No entanto, algo falta em sua vida: o amor de Ashley Wilkes (Leslie Howard), um nobre sulista que deve se casar com a sua prima Melanie (Olivia Mary de Havilland). Tudo muda quando a Guerra Civil americana explode e Scarlett precisa lutar para sobreviver e manter a fazenda da família.

Grease – Nos Tempos da Brilhantina (1978) – Prime Vídeo

Na Califórnia de 1959, a boa moça Sandy (Olivia Newton-John) e o metido Danny (John Travolta) se apaixonam e aproveitam um verão inesquecível na praia. Quando voltam às aulas, eles descobrem que frequentam a mesma escola. Danny lidera a gangue dos T-Birds, um grupo que gosta de jaquetas de couro e muito gel no cabelo, e Sandy passa tempo com as Pink Ladies, lideradas pela firme e sarcástica Rizzo. Quando os dois se reúnem, Sandy percebe que Danny não é o mesmo por quem se apaixonou, e ambos precisam mudar caso queiram ficar juntos.

Dirty Dancing – Ritmo Quente (1987) – Prime Vídeo

Na esperança de curtir sua juventude, Baby (Jennifer Grey) fica decepcionada ao descobrir que vai passar o verão de 1963 com os pais em um resort na sonolenta região de Catskills. A sua sorte muda quando ela conhece o instrutor de dança do resort, Johnny (Patrick Swayze). Quando ele a coloca como sua nova parceira de dança, os dois acabam se apaixonando.

Ghost – Do Outro Lado da Vida (1990) – Prime Vídeo

Sam Wheat (Patrick Swayze) e Molly Jensen (Demi Moore) formam um casal muito apaixonado que tem suas vidas destruídas, pois ao voltarem de uma apresentação de “Hamlet” são atacados e Sam é morto. No entanto, seu espírito não vai para o outro plano e decide ajudar Molly, pois ela corre o risco de ser morta e quem comanda a trama, e o mesmo que tirou sua vida, é quem Sam considerava seu melhor amigo. Para poder se comunicar com Molly ele utiliza Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg), uma médium trambiqueira que consegue ouvi-lo, para desta maneira alertar sua esposa do perigo que corre.

Uma Linda Mulher (1990) – Netflix

A história gira em torno de Edward Lewis (Richard Gere), um empresário bem-sucedido que é dispensado pela namorada após convidá-la para uma viagem de negócios em Los Angeles, Califórnia. Ao chegar no destino, no entanto, o protagonista encontra Vivian (Julia Roberts), uma prostituta que atua na Hollywood Boulevard. É a partir deste encontro acidental que Edward decide contratá-la por uma semana, apenas para acompanhá-lo em eventos sociais do trabalho.

Edward Mãos de Tesoura (1990) – Disney Plus

Peg Boggs (Dianne Wiest) é uma vendedora que acidentalmente descobre Edward (Johnny Depp), jovem que mora sozinho em um castelo no topo de uma montanha, criado por um inventor (Vincent Price) que morreu antes de dar mãos ao estranho ser, que possui apenas enormes lâminas no lugar delas. Isto o impede de poder se aproximar dos humanos, a não ser para criar revolucionários cortes de cabelos, mas ele dá vazão à sua solidão interior ao podar a vegetação em forma de figuras ou esculpir lindas imagens no gelo. No entanto, Edward é vítima da sua inocência e, se é amado por uns, é perseguido e usado por outros.

Meu Primeiro Amor (1991) – Netflix

Vada Sultenfuss (Anna Chlumsky), uma garota de 11 anos, é obcecada com a morte, pois sua mãe morreu e seu pai, Harry Sultenfuss (Dan Aykroyd), é um agente funerário que não lhe dá a devida atenção. Vada é apaixonada por Jake Bixler (Griffin Dunne), seu professor de inglês, e no verão faz parte de uma classe de poesia só para impressioná-lo. Paralelamente é muito amiga de Thomas J. Sennett (Macaulay Culkin), um garoto que é alérgico a tudo. Quando Harry contrata Shelly DeVoto (Jamie Lee Curtis), uma maquiadora para os funerais, e se apaixona por ela, Vada se sente ultrajada e quer fazer qualquer coisa que estiver em seu poder para separá-los.

Forrest Gump – O Contador de Histórias (1994) – Prime Vídeo

Um dos maiores clássicos do cinema hollywoodiano estrelado por Tom Hanks, Forrest Gump é baseado no romance de mesmo nome do escritor Winston Groom. O filme narra a trajetória de vida de Forrest, um homem que presenciou diversos acontecimentos marcantes da história estadunidense e mundial. Acompanhamos Forrest conhecer os presidentes JFK e Nixon, se alistar no exército, passar pela Guerra do Vietnã, se tornar uma lenda do tênis de mesa e reunir uma legião de seguidores quando simplesmente decide correr pelo país. Este clássico recebeu estatuetas do Oscar para as categorias de melhor filme, melhor direção e melhor ator para Tom Hanks.

Titanic (1997) – Star+

Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) é um jovem aventureiro que, na mesa de jogo, ganha uma passagem para a primeira viagem do transatlântico Titanic. Trata-se de um luxuoso e imponente navio, anunciado na época como “inafundável”, que parte para os Estados Unidos. Nele está também Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), a jovem noiva de Caledon Hockley (Billy Zane). Rose está descontente com sua vida, já que sente-se sufocada pelos costumes da elite e não ama Caledon. Entretanto, ela precisa se casar com ele para manter o bom nome da família, que está falida. Um dia, desesperada, Rose ameaça se atirar do Titanic, mas Jack consegue demovê-la da ideia. Pelo ato, ele é convidado a jantar na primeira classe, onde começa a se tornar mais próximo de Rose. Logo eles se apaixonam, despertando a fúria de Caledon. A situação fica ainda mais complicada quando o Titanic se choca com um iceberg, provocando algo que ninguém imaginava ser possível: o naufrágio do navio.

10 Coisas Que eu Odeio em Você (1999) – Disney Plus

Bianca (Larisa Oleynik) não vê a hora de arranjar um namorado, mas seu pai (Larry Miller) não permite que ela saia com garotos. Após muita insistência, o pai toma uma resolução: Bianca pode namorar, desde que sua irmã, Katharina (Julia Stiles), namore também. Só que Katharina é uma verdadeira megera, que não tem amigos na escola nem em lugar algum. Para resolver a questão, Cameron (Joseph Gordon-Levitt), apaixonado por Bianca, resolve contratar o misterioso Patrick Verona (Heath Ledger) para seduzir a futura cunhada.

Cidade de Deus (2002) – Netflix

Um dos mais importantes filmes do cinema brasileiro, Cidade de Deus repercutiu internacionalmente ao retratar o crescimento do crime organizado na favela homônima localizada no Rio de Janeiro, que começou a ser habitada nos anos 1960 e chegou a ser um dos lugares mais violentos da cidade duas décadas depois. O filme narra a história de alguns personagens cujas vidas se entrelaçam no decorrer da trama, e a narração se dá pelo ponto de vista de Buscapé, garoto nascido na CDD que tenta se esquivar da vida criminosa, mas que não consegue deixar de se relacionar com Zé Pequeno, um dos bandidos mais perigosos da favela.

Diário de uma Paixão (2004) – Max

Numa clínica geriátrica, Duke, um dos internos que relativamente está bem, lê para uma interna (com um quadro mais grave) a história de Allie Hamilton (Rachel McAdams) e Noah Calhoun (Ryan Gosling), dois jovens enamorados que em 1940 se conheceram num parque de diversões. Eles foram separados pelos pais dela, que nunca aprovaram o namoro, pois Noah era um trabalhador braçal e oriundo de uma família sem recursos financeiros. Para evitar qualquer aproximação, os pais de Alie a mandam para longe. Por um ano, Noah escreveu para Allie todos os dias, mas não obteve resposta, pois a mãe (Joan Allen) dela interceptava as cartas de Noah para a filha. Crendo que Allie não estava mais interessada nele, Noah escreveu uma carta de despedida e tentou se conformar. Allie esperava notícias de Noah, mas após 7 anos desistiu de esperar ao conhecer um charmoso oficial, Lon Hammond Jr. (James Marsden), que serviu na 2ª Grande Guerra (assim como Noah) e pertencia a uma família muito rica. Ele pede a mão de Allie, que aceita, mas o destino a faria se reencontrar com Noah. Como seu amor por ele ainda existia e era recíproco, ela precisa escolher entre o noivo e seu primeiro amor.

No meu canal do Youtube ( https://www.youtube.com/natycamoleze ) você encontra diversas dicas de filmes e séries!