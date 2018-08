Festa à Fantasia do Flamengo

No último sábado, dia 18 de agosto, o Clube Flamengo realizou mais uma edição da sua tradicional Festa à Fantasia. Ao som da Banda Acrópolis, de Piracicaba, e hits de todas as épocas, cerca de 600 pessoas participaram do evento temático. Entre os destaques, o presidente da diretoria executiva do clube, Mauro Borgato, que compareceu vestido como o apresentador Chacrinha. A criatividade foi outro ponto alto da festa, com fantasias de heróis, personagens de filmes e desenhos, piratas, marinheiros e entre outras figuras.