Topack do Brasil fará grande processo seletivo nesta segunda-feira, em Americana

Empresa referência no mercado de big bags especiais abriu contratação para o setor de produção; veja como participar

Sede da Topack do Brasil, em Americana - Foto: Divulgação

A Topack do Brasil Ltda., empresa de Americana líder na produção de big bags especiais, realiza nesta segunda-feira (1º), das 8h às 10h e das 13h30 às 15h30, um processo seletivo para maiores de 18 anos, para contratações profissionais para trabalhar no setor de produção de sua unidade.

Os interessados deverão comparecer na sede da empresa com currículo e documento com foto. É necessário também estar com calçado fechado, calça e camiseta e sem acessórios, como brincos, piercing e anéis.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão ônibus fretado, convênio médico e odontológico, convênio com farmácia e ótica, empréstimo consignado, seguro de vida em grupo, ótimo ambiente de trabalho e parceria com faculdades.

A sede da empresa fica na Avenida Projetada, 3.615, no Jardim Helena, próxima à Rodovia Anhanguera (SP-330).

Sobre a empresa

Fundada em 1979, a Topack do Brasil é uma empresa pioneira e referência no mercado de embalagens flexíveis para transporte de carga em pó ou granulada.

Sua planta fabril está instalada em uma área de 60 mil metros quadrados em Americana. A Topack se especializou na manufatura de diversos tipos de produtos e embalagens para os segmentos alimentícios, químicos, petroquímicos, mineração, entre outros.

A Topack tem uma capacidade produtiva robusta e eficiente, que assegura aos clientes entregas rápidas mesmo em grandes volumes, sem comprometer a qualidade. Com décadas de experiência no setor, a empresa possui conhecimento profundo e especializado em big bags especiais, garantindo soluções confiáveis e inovadoras. Saiba mais em topack.com.br.

