Vereador de Sumaré é suspeito de assassinato; DIG investiga

O vereador Sirineu Araújo, durante sessão da Câmara de Sumaré - Foto: Câmara de Sumaré/Divulgação

Agentes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana investigam o vereador Sirineu Araújo (PL), de Sumaré. Ele é suspeito de ter cometido um assassinato no fim de semana. A vítima foi baleada e atropelada.

O crime ocorreu no final da tarde do último sábado (19), na Rua José Gomes de Oliveira, via movimentada do bairro Jardim dos Ipês, na região do Maria Antônia, em Sumaré.

A vítima era um homem de 39 anos, identificado como Rafael Emídio da Silva, que além de ser baleado foi atropelado por uma caminhonete. Ele tinha “extensa ficha criminal”, segundo a polícia.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem, que seria Rafael, ferido. O vídeo exibe ainda o suposto assassino durante a abordagem à vítima. Pelas imagens, é possível perceber que diversas pessoas testemunharam o crime.

Em outro vídeo, é possível ver a caminhonete atropelando o homem, que se arrasta de joelhos pela rua.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra momento que antecedeu o crime – Foto: Reprodução/Redes sociais

Desde o fim de semana, já havia a suspeita do envolvimento do vereador no crime. Nesta segunda-feira (21), o caso foi assumido pela DIG, que investiga crimes de repercussão ou considerados de maior complexidade.

Na manhã desta terça-feira, o vereador se apresentou espontaneamente à delegacia, junto de advogados e de um assessor. O LIBERAL esteve no local, mas eles não quiseram comentar o assunto.