Unidade do Mercado Livre será instalada em Sumaré

Prefeitura revelou que 46% das vagas abertas no empreendimento serão destinadas para as mulheres

Uma unidade do Mercado Livre será instalada às margens da SPA 110-330 (Rodovia José Lozano de Araújo), em Sumaré. Nesta sexta-feira, o grupo confirmou somente que vai iniciar as atividades na cidade, mas não forneceu previsão sobre o início das atividades.

No entanto, na última semana, o prefeito Luiz Dalben (PSD) já anunciou, que após a reunião com os representantes da empresa, foi informado que 46% dessas vagas serão reservadas para mulheres, em um esforço para promover a igualdade de gênero no mercado de trabalho.

Unidade do Mercado Livre terá 46% das vagas destinadas às mulheres, segundo prefeitura – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

O objetivo é destacar a importância de oferecer oportunidades de emprego para a cidade e promover a diversidade dentro de sua força de trabalho.

“Estamos entusiasmados em receber o Mercado Livre e comprometidos em apoiar essa iniciativa que trará desenvolvimento e oportunidades para os nossos trabalhadores e trabalhadoras”, disse o prefeito.

Para a prefeitura, a vinda da unidade trata-se de uma operação de grande porte e estratégica para a cidade e toda região.

“A escolha do local reflete a visão da empresa em relação à logística e ao acesso aos principais centros comerciais da região. Os novos investimentos prometem gerar mais empregos, trazendo novas oportunidades para os moradores”, destacou a prefeitura por meio de nota.