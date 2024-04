Sumaré tem novo número para solicitação de manutenção da iluminação pública

População pode fazer seus pedidos pelo telefone 0800 779 2000, do Consórcio Ilumina Sumaré

Os moradores de Sumaré passaram a contar com um novo número para solicitação de manutenção da iluminação pública. A população pode fazer seus pedidos pelo telefone 0800 779 2000, do Consórcio Ilumina Sumaré, que assinou o contrato com a prefeitura. O contato pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

As solicitações já realizadas via canal 156, antigamente utilizado para os pedidos, serão transferidas automaticamente para o novo serviço, para as devidas providências.

Iluminação de LED em praça de Sumaré – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

A administração municipal esclarece que é importante ressaltar que o número é para solicitação de manutenção e troca de lâmpadas queimadas, não para as trocas de lâmpadas comuns (sódio e vapor metálico) por lâmpadas de LED. Este serviço segue o cronograma da empresa, que deixará Sumaré 100% iluminada por LED.

A troca das lâmpadas leva em conta a durabilidade e pouca manutenção, além de pouco consumo energético, fatores que contribuem com a economia dos cofres públicos.

“As lâmpadas de vapor de sódio e vapor de mercúrio são ineficientes, pois consomem muita energia para uma dada qualidade de iluminação. Vamos implantar as lâmpadas por LED em 100% da cidade, visando a modernização da iluminação pública, cuidado com o meio ambiente, segurança da população e economia. Essas lâmpadas são mais modernas, eficientes, econômicas e duráveis. Trabalhamos para uma cidade sustentável e que oferta qualidade de vida para nossos munícipes”, disse o prefeito Luiz Dalben (PSD).