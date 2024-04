Servidores de Sumaré terão dissídio de 4,5% no salário

Os servidores da Prefeitura de Sumaré terão o dissídio no salário de 4,5%, além de reajustes em outros benefícios, negociados junto ao sindicato da categoria.

A administração municipal dará a reposição salarial de mais 0,5%; aumento de R$ 200 no cartão de alimentação, passando para R$ 700; R$ 100 no abono natalino, totalizando o valor de R$ 600; e o auxílio-saúde de R$ 250.

“Novamente, cumprimos nossos compromissos com os colaboradores municipais e garantimos o dissídio, de acordo com a inflação, além do reajuste em todos os benefícios. Desde 2017, trabalhamos para resgatar a autoestima dos colaboradores, sempre honrando esses trabalhadores que cuidam com tanto amor e carinho de Sumaré”, disse o prefeito Luiz Dalben (PSD).