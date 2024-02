Policiais do Denarc apreendem mais de quatro toneladas de maconha em Sumaré

Drogas estavam escondidas em um veículo e em uma distribuidora de gás no bairro Jardim Macarenko - Foto: Divulgação_Polícia Civil

Policiais do Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico) prenderam dois homens, de 34 e 40 anos, e apreenderam mais de quatro toneladas de maconha escondidas em um veículo e em uma distribuidora de gás no bairro Jardim Macarenko, em Sumaré, nesta terça-feira (6). Os dois suspeitos já tinham passagem pela polícia por associação criminosa e prática de roubos a banco. Esta foi a maior apreensão de drogas feita pela Polícia Civil em 2024.

A equipe recebeu informações de que um veículo de carga faria o transporte dos entorpecentes, que estariam armazenados em um galpão comercial na região. Realizado acompanhamento à distância e com viaturas descaracterizadas em frente ao imóvel, os policiais viram a chegada de uma van branca e de um veículo preto que tinham acesso ao estacionamento do galpão.

Em seguida, a van saiu da empresa acompanhada do veículo que realizava a escolta, momento em que os policiais realizaram a abordagem. O motorista da van abriu o baú do veículo onde foi localizado 19 fardos de maconha. Ele disse aos policiais que havia mais drogas dentro da distribuidora.

Já o motorista que realizava a escolta dos entorpecentes tentou fugir, mas bateu em um carro que estava estacionado. O suspeitou ainda tentou fugir a pé, mas foi imobilizado.

Leia mais

Ao retornarem ao pátio do estacionamento do galpão, os policiais localizaram um cômodo sem iluminação com mais 116 fardos de drogas de maconha. No total, foram apreendidos 135 fardos, contendo 5.300 tijiolos, que pesaram 4,3 toneladas de maconha. Os dois veículos utilizados no transporte da droga, uma balança de precisão e quatro celulares foram apreendidos.

Os dois suspeitos tinham passagem pela polícia por associação criminosa e pela prática de roubos a banco em 2012.

A dupla foi presa e encaminhada à 3ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), do Denarc, onde o caso foi registrado como associação e tráfico de drogas.