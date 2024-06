Polícia Civil estoura depósito de drogas em Sumaré e prende homem por tráfico

Milhares de porções de maconha e cocaína foram apreendidas no local - Foto: Divulgação_Polícia Civil

Um homem de 27 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (5), acusado de tráfico de drogas, após policiais civis do 11° Distrito Policial de Campinas estourarem um deposito de drogas, no Matão, em Sumaré. No local foram apreendidas mais de 10 mil unidades de entorpecentes, entre maconha e cocaína.

Segundo informações da Polícia Civil, o depósito era usado pelo suspeito para guardar as drogas que abasteciam as “biqueiras” das cidades de Campinas, Sumaré e Hortolândia.

A localização do depósito foi possível após um trabalho investigativo e a prisão de um outro homem, que informou aos policiais que um motociclista utilizava uma moto vermelha com baú para distribuir os entorpecentes nas cidades da região partindo deste deposito, no Matão.

Com essas informações, nesta quarta-feira, por volta de 17h, os agentes viram o veículo suspeito sendo conduzido pelo motociclista no bairro Jardim Santa Rosa, em Campinas, e o acompanharam sem levantar suspeitas.

O motociclista só foi abordado no momento em que entrou no depósito de drogas. No local os policiais encontraram mais de 10 mil porções de entorpecentes entre maconha e cocaína. Conforme a Polícia Civil, ele era responsável pela vigilância, distribuição e armazenamento da droga. O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas.