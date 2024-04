Mulher é morta pelo marido a facadas no bairro Nova Veneza, em Sumaré

Uma mulher de 45 anos foi assassinada com dez facadas na casa onde mora, no bairro Nova Veneza, em Sumaré, na manhã deste sábado (6). Identificada como Gislaine Aparecida de Almeida, ela teve ferimentos no tórax, braços, abdômen e costas.

O marido dela, Ademir Gomes dos Santos, de 45 anos, foi preso e teria confessado à Polícia Civil que matou por ciúmes. Ele foi levado para a Cadeia de Sumaré e deve responder por feminicídio.

Por volta das 10 horas, policiais militares foram acionados pelo telefone 190 para atender um caso de um homem que gritava que sua esposa estava morta. Quando chegaram à residência da vítima, encontraram o marido visivelmente alterado e apresentando informações desencontradas.

Inicialmente, ele disse à PM que havia retornado para sua residência após passar a noite na casa de seu pai e encontrou sua esposa caída com vários ferimentos no corpo. Os policiais entraram na casa e localizaram a mulher ao lado da cama, em um quarto.

Vítima de feminicídio, Gislaine era moradora do bairro Nova Veneza e tinha 45 anos – Foto: Reprodução

Os atendentes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas constataram que Gislaine já estava morta.

Os PMs conseguiram localizar uma testemunha e a irmã da vítima que teriam relatado que o responsável pelo crime seria o próprio marido, pois ambas teriam flagrado Ademir próximo ao corpo da vítima, mas não deram detalhes sobre as circunstâncias do assassinato.

Após busca pela residência, os agentes encontraram uma faca embaixo do guarda-roupa, além de uma camiseta com marcas de sangue. O marido da vítima foi conduzido, em seguida, ao plantão policial, onde foi preso em flagrante.

Na delegacia, o suspeito teria relatado que convivia há oito anos com a vítima, mas nos últimos tempos, estava tendo problemas no relacionamento, decorrente de constantes brigas, marcados por términos e reconciliações. Ademir teria confessado o crime, que segundo ele, foi motivado por ciúmes, pois soube que a mulher teria se relacionado com outros homens.

A autônoma Andréia Bernardino, que mora no bairro, disse ao LIBERAL, que na sexta-feira (6), o casal esteve em um bar, na Avenida da Amizade.

“Eles voltaram para casa e depois só Deus sabe o que aconteceu lá. Só sei que na manhã deste sábado, ele chamou um vizinho para ajudá-lo a levantá-la, mas quando chegou na casa viu que ela já tinha várias facadas no corpo e estava morta. O vizinho saiu correndo e fechou o portão, impedindo que o marido saísse de casa”, relata Andreia. Segundo ela, aparentemente, Ademir não demonstrava ser violento.

Uma amiga de Gislaine disse que o crime deixou os moradores muito abalados. “Ela era uma moradora de Nova Veneza muito querida, a gente está chocada com essa violência. Nenhuma pessoa merece isso”, desabafou a mulher, que pediu para não ser identificada.