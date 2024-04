Morador de Sumaré leva dois carros e R$ 30 mil no Vida Cap Campinas

Americana, Hortolândia e Santa Bárbara também teve ganhadores no sorteio, realizado neste domingo

Um morador de Nova Veneza, em Sumaré, ganhou o maior prêmio sorteado no Vida Cap Campinas neste domingo (14). O sortudo foi premiado com dois carros, um Hyundai HB20 e um Fiat Mobi, e R$ 30 mil em dinheiro. Moradores de Americana, Hortolândia e Santa Bárbara também foram sorteados no título de capitalização.

As rodadas que sortearam uma Honda CG tiveram ganhadores nos bairros Jardim São Sebastião, em Hortolândia; Vila Yolanda Costa e Silva, em Sumaré; e Parque São Jerônimo, em Americana.

A região também teve 14 ganhadores do Giro da Sorte, rodadas que sortearam R$ 1 mil em dinheiro. Confira as cidades e bairros dos vencedores:

