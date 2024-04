Morador de Sumaré ganha três picapes e mais R$ 50 mil no Vida Cap Campinas

Valor total do prêmio é de R$ 434 mil; no Vida Cap Limeira, uma pessoa de Santa Bárbara d'Oeste ganhou R$ 10 mil

Um morador do Jardim Viel, em Sumaré, ganhou sozinho três picapes e mais R$ 50 mil no sorteio do Vida Cap Campinas, neste domingo. O valor total da premiação ao sortudo foi de R$ 434 mil. No Vida Cap Limeira, uma pessoa de Santa Bárbara d’Oeste ganhou R$ 10 mil.

Prêmios do sorteio máximo deste domingo – Foto: Reprodução / Vidacap

Além do ganhador do maior prêmio deste sorteio, mais dois moradores da mesma cidade, do Jardim Conceição e do Jardim Maria Luiza, dividirão com mais quatro pessoas o prêmio de uma moto avaliada em R$ 18 mil. Cada um ficará com R$ 3 mil.

No Giro da Sorte, que deu prêmios de R$ 1,5 mil, mais sete pessoas de Sumaré, três de Hortolândia, uma de Nova Odessa e uma de Santa Bárbara d’Oeste foram sorteadas.

Vida Cap Limeira

No Vida Cap Limeira, que também teve sorteio dos mesmos prêmios neste domingo, uma moradora do Jardim Souza Queiroz ganhou R$ 10 mil.

Além dela, mais seis pessoas da mesma cidade e outras seis de Americana ganharam no Giro da Sorte, com cada uma recebendo a quantia de R$ 1,5 mil.