Homem morre após ser esfaqueado pela esposa no Jardim dos Ipês, em Sumaré

Mulher disse que estava discutindo com o marido, quando pegou uma faca e desferiu um golpe no pescoço dele

Um homem de 29 anos foi morto nesta terça-feira (6), após ser esfaqueado pela esposa, na casa onde moravam, no Jardim dos Ipês, em Sumaré. A vítima foi identificada como sendo Denner Henrique Dias e a suspeita é sua esposa, de 31 anos, que foi presa no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de homicídio na Rua José Gomes, onde encontraram a suspeita. À polícia, a mulher afirmou que o marido chegou em casa alcoolizado, ensanguentado e pedindo por ajuda, por volta de 5h e, em seguida, caiu no chão.

Os militares então entraram na residência e encontraram a vítima com um corte no pescoço caído em um colchão que estava na cozinha. No local, os policiais ainda notaram marcas de sangue e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O médico socorrista que atendeu a ocorrência confirmou o óbito no local.

Ao ser questionada novamente sobre o que teria acontecido, a mulher confessou ter matado o marido. Ela disse que estava discutindo com a vítima, por volta de 5 horas da manhã e, em determinado momento da briga, pegou uma faca e o atingiu no pescoço.

Em seguida ela confessou também ter escondido a faca dentro do sofá e arma foi apreendida. A perícia também foi acionada para coletar dados do local.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Sumaré, onde foi autuada em flagrante por homicídio e o corpo de Denner foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Americana.