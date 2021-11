Homem é morto a tiros no Portal Bordon, em Sumaré

Corpo foi encaminhado pelo serviço funerário ao IML de Americana - Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Um homem foi assassinado com tiros na região da cabeça, na noite desta segunda-feira (8), no Residencial Portal Bordon, em Sumaré. Ninguém foi preso.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência com disparo de arma de fogo na Rua Euclides Valentim Cestari, no Portal Bordon. No local, os policiais localizaram um homem caído no chão, em frente ao seu carro modelo Fiat Palio, com tiros na região da cabeça.

O corpo foi encaminhado pelo serviço funerário ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana. O caso foi apresentado à equipe da Polícia Civil, que esteve no local.