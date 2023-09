Ferido em explosão em Cabreúva é levado para hospital de Sumaré

Um dos feridos na explosão da caldeira de uma empresa metalúrgica de Cabreúva, na região de Jundiaí, foi transferido na tarde desta sexta-feira (1º) ao HES (Hospital Estadual Sumaré). De acordo com a assessoria da unidade, o paciente está internado em estado grave.

Uma outra vítima da explosão também foi encaminhada para o Hospital das Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), em Campinas.

Empresa ficou destruída em Cabreúva após explosão – Foto: Prefeitura de Cabreúva / Divulgação

O incidente deixou pelo menos cinco mortos e dezenas de feridos na manhã desta sexta-feira (1º), segundo o prefeito Antonio Carlos Mangini.

De acordo com o governo de São Paulo, 13 pessoas foram socorridas, mas havia relatos de dezenas de pessoas dando entrada em unidades de saúde. Uma delas morreu ao chegar ao hospital, enquanto outra vítima morreu no próprio local.

Treze viaturas do Corpo de Bombeiros e três helicópteros Águia deram apoio ao socorristas e às equipes da Defesa Civil.

As causas da explosão ainda estão sendo investigadas. Com informações do Estadão Conteúdo