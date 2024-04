Etec de Sumaré vai fazer consultoria gratuita para declaração de Imposto de Renda

Ação será feita por estudantes e professores do curso de administração; atendimento deve ser agendado até o dia 25

A Etec (Escola Técnica) de Sumaré irá oferecer uma consultoria gratuita para a declaração do Imposto de Renda no dia 26 de abril. A ação será realizada das 19h30 às 22h, na própria escola, por alunos e professores do curso de administração.

O auxílio no Imposto de Renda acontecerá nas Etecs e Fatecs (Faculdades de Tecnologia) administradas pelo CPS (Centro Paulo Souza). Na RPT (Região do Polo Têxtil), apenas a unidade de Sumaré está incluída. Ela fica na Rua Rafael Rossi, 197, no Jardim Luiz Cia.

Alunos da Etec de Sumaré farão auxilio para declaração do Imposto de Renda – Foto: Divulgação/Centro Paula Souza

Para participar, o contribuinte deve ter tido um rendimento de, no máximo, R$ 60 mil no ano de 2023. O diretor da Etec de Sumaré, Renato Willian de Oliveira, ressaltou que, além da questão social, a consultoria será importante para os alunos.

“Vamos realizar a possibilidade de as pessoas declararem seu imposto de renda, que é tão importante. É realizado entre professor e alunos do curso. É um plus para o aluno que está estudando aprender a trabalhar como empreendedor na área”, disse.

O agendamento para o auxílio deverá ser feito até o dia 25 deste mês, pelo WhatsApp (19) 99462-7188. No dia da ação, os participantes devem levar documentos como RG e CPF, informe de rendimentos, informe de contas bancárias ativas, assim como comprovantes de despesas com saúde e educação.

Também é preciso levar informações sobre bens, dados de dependentes como esposa e filhos, por exemplo, além de comprovante de pagamento de previdência privada, caso o participante tenha.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle