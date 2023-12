PT planeja voltar à disputa pela Prefeitura de Sumaré em 2024

Pré-candidatura de Willian Souza foi definida em reunião realizada pelo PT na última quinta.JPG - Foto: Renan Fernandes/Divulgação

Ausente da disputa em 2020, o PT deverá voltar a ter um candidato à Prefeitura de Sumaré no próximo ano. Na última quinta-feira, o diretório municipal lançou o vereador Willian Souza como pré-candidato ao Executivo. O nome foi escolhido por unanimidade.

Nas últimas eleições municipais, pela primeira vez desde a fundação do partido na cidade, em 1981, o PT não teve um candidato a prefeito. A sigla decidiu apoiar Luiz Dalben (Cidadania), que acabou reeleito naquela ocasião e, portanto, não pode mais se candidatar ao cargo.

Agora, com o atual prefeito fora do páreo, o PT optou por lançar um nome. Willian já presidiu a câmara por quatro anos, entre 2019 e 2022, e atualmente é líder do governo Luiz Dalben no Legislativo.

“Foi uma noite histórica para o partido e para a minha trajetória pessoal. É uma honra muito grande ser indicado pelo PT para concorrer ao cargo de prefeito nas eleições do ano que vem. O partido me confiou essa responsabilidade, e agora tenho de trabalhar ainda mais para estar à altura do legado que o PT defende na cidade”, disse o vereador, via assessoria de imprensa.

Apesar de a pré-candidatura ter sido confirmada pelo diretório apenas na última semana, os petistas já tinham consenso em relação ao nome de Willian desde, pelo menos, 2021, segundo o presidente municipal do partido, Roberto Vensel.

Ele destacou, inclusive, a proximidade de Willian com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Vamos seguir dialogando com outras forças políticas da cidade, e contamos com o apoio do presidente Lula que já veio a Sumaré e disse que Willian vai ser prefeito”, afirmou.

O PT já fez parte do Executivo no passado. Entre os anos de 1997 e 2004, a legenda teve José Antônio Bacchim como vice do então prefeito Dirceu Dalben (Cidadania), atualmente deputado estadual. O partido teve seu protagonismo na política sumareense entre 2005 e 2012, com Bacchim como prefeito.