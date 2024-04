Dois moradores de Sumaré dividem prêmio de R$ 500 mil do Vida Cap Campinas

Dois sortudos moradores de Sumaré foram os vencedores do prêmio de R$ 500 mil do Vidacap Campinas, em sorteio realizado neste domingo (7). Além deles, mais três pessoas da mesma cidade foram premiadas com R$ 30 mil, R$ 20 mil e R$ 5 mil.

Os dois que ganharam o prêmio máximo desta edição ficarão com R$ 250 mil cada e são moradores do Jardim Primavera e do Jardim Santa Clara.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Já o prêmio de R$ 30 mil ficou para uma pessoa que mora no Residencial Real Parque, enquanto o de 20 mil foi para um apostador do Residencial Portal Bordon II. Por último, uma pessoa do Parque Amizade dividirá um prêmio de R$ 10 mil com um morador de Paulínia, ficando assim com R$ 5 mil.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Além destes, no chamado Giro da Sorte, que dá prêmios de R$ 2 mil, mais cinco pessoas de Sumaré, quatro de Hortolândia e uma de Nova Odessa foram sorteadas.

Vida Cap Limeira

No Vida Cap Limeira, também neste domingo, dois moradores de Americana, do Jardim Novo Horizonte e da Cidade Jardim II, foram premiados no sorteio de R$ 30 mil, mas dividirão o valor com mais duas pessoas, de Piracicaba e Araras. Com isso, cada um dos quatro vencedores ficará com R$ 7,5 mil.

Enquanto isso, no Giro da Sorte, mais seis pessoas de Americana e outras nove de Santa Bárbara d’Oeste foram sorteadas e receberão R$ 2 mil cada.